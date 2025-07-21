Курс валют на 21 липня: скільки коштує долар та євро

Станом на 21 липня, офіційний курс долара до гривні впав на 12 копійок, євро зріс - на 15 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,75 грн, євро - 48,60 грн (на 18 липня долар - 41,87 грн, євро - 48,45 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,65 - 41,72 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 42,00 грн.

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Нагадаємо: Раніше, 22 квітня 2025 року євро досягнув свого останнього історичного рекорду у 47,76 гривні. Згодом курсові рекорди почали фіксувати у червні: перший - 13 червня, а другий - 20 червня у 48,20 грн. Втретє - 25 червня 2025 року у 48,50 гривні.

Загалом за червень євросоюзівська валюта зросла на 1,7 гривні.

Станом на 30 червня, офіційний курс долара до гривні збільшився на 8 копійок, євро зріс на 15 копійок й встановив новий рекорд вчетверте.

Станом на 1 липня, курс НБУ долара до гривні зріс на 13 копійок, євро додав 20 копійок й встановив новий рекорд вп'яте.