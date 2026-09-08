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Нацбанк показав курс долара та євро на середу 9 вересня

Артур Крижний — 8 вересня, 17:50
Нацбанк показав курс долара та євро на середу 9 вересня
Курс валют на 9 вересня 2026 року
Фото: Getty Images

У середу, 9 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 5 копійок і становитиме 51,63 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара не зміниться і становитиме 44,46 грн.

Офіційні курси на середу 9 вересня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 44,46 грн (44,46 грн станом на 8 вересня);
  • 1 євро – 51,63 грн (51,68 грн станом на8 вересня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.

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