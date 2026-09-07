Банки показали актуальний курс валют на 7 вересня

Курс валют на 7 вересня 2026 року

Банки оновили курси валют на 7 вересня: середній євро становив 52,12 грн, долар – 44,86 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,37 – 44,86 грн (на 6 вересня: 44,65 – 44,79 грн);

Євро: 51,50 – 52,12 грн (на 6 вересня: 51,90 – 52,12 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,15 - 44,75 грн;

Ощадбанк - 44,30 - 44,90 грн;

Укрсиббанк - 44,30 - 44,85 грн;

ПУМБ - 44,40 - 45,00 грн;

Райффайзен - 44,35 - 44,73 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 51,10 - 52,10 грн;

Ощадбанк - 51,45 - 52,20 грн;

Укрсиббанк - 51,35 - 52,25 грн;

ПУМБ - 51,60 - 52,30 грн;

Райффайзен - 51,40 - 51,94 грн;

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.