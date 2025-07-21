Курс валют на 21 июля: сколько стоит доллар и евро
По состоянию на 21 июля, официальный курс доллара к гривне упал на 12 копеек, евро вырос - на 15 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,75 грн, евро - 48,60 грн (на 18 июля доллар - 41,87 грн, евро - 48,45 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,65 - 41,72 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,50 - 42,00 грн (курс на 18 июля - 41,50 - 42,00 грн);
- Евро - 48,25 - 48,90 грн (курс на 18 июля - 48,25 - 48,95 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,30 - 41,90 грн;
- Ощадбанк - 41,55 - 41,95 грн;
- Укрсиббанк - 41,50 - 42,05 грн;
- ПУМБ - 41,50 - 42,10 грн;
- Райффайзен - 41,63 - 41,91 грн.
Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:
- Приватбанк - 48,90 - 48,90 грн;
- Ощадбанк - 48,20 - 48,95 грн;
- Укрсиббанк - 48,05 - 49,05 грн;
- ПУМБ - 48,20 - 48,90 грн;
- Райффайзен - 48,30 - 48,90 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 42,00 грн.
Читайте также: Курс евро уже выше 50 гривен. Что происходит?
Напомним:Ранее, 22 апреля 2025 года евро достиг своего последнего исторического рекорда в 47,76 гривны.Впоследствии курсовые рекорды начали фиксировать в июне: первый - 13 июня, а второй - 20 июня в 48,20 грн. В третий раз - 25 июня 2025 года в 48,50 гривны.
Всего за июнь евросоюзовская валюта выросла на 1,7 гривны.
По состоянию на 30 июня, официальный курс доллара к гривне увеличился на 8 копеек, евро вырос на 15 копеек и установил новый рекорд в четвертый раз.
По состоянию на 1 июля, курс НБУ доллара к гривне вырос на 13 копеек, евро добавил 20 копеек и установил новый рекорд в пятый раз.