Курс валют на 21 июля: сколько стоит доллар и евро

По состоянию на 21 июля, официальный курс доллара к гривне упал на 12 копеек, евро вырос - на 15 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,75 грн, евро - 48,60 грн (на 18 июля доллар - 41,87 грн, евро - 48,45 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,65 - 41,72 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 42,00 грн.

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Напомним:Ранее, 22 апреля 2025 года евро достиг своего последнего исторического рекорда в 47,76 гривны.Впоследствии курсовые рекорды начали фиксировать в июне: первый - 13 июня, а второй - 20 июня в 48,20 грн. В третий раз - 25 июня 2025 года в 48,50 гривны.

Всего за июнь евросоюзовская валюта выросла на 1,7 гривны.

По состоянию на 30 июня, официальный курс доллара к гривне увеличился на 8 копеек, евро вырос на 15 копеек и установил новый рекорд в четвертый раз.

По состоянию на 1 июля, курс НБУ доллара к гривне вырос на 13 копеек, евро добавил 20 копеек и установил новый рекорд в пятый раз.