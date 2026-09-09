Банки показали актуальний курс валют на 9 вересня
Банки оновили курси валют на 9 вересня: середній євро становив 52,22 грн, долар – 44,88 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,37 – 44,88 грн (на 8 вересня: 44,64 – 44,78 грн);
Євро: 51,55 – 52,22 грн (на 8 вересня: 51,87 – 52,12 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк - 44,20 - 44,80 грн;
Ощадбанк - 44,30 - 44,85 грн;
Укрсиббанк - 44,35 - 44,89 грн;
ПУМБ - 44,40 - 45,00 грн;
Райффайзен - 44,40 - 44,85 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
Приватбанк - 51,25 - 52,25 грн;
Ощадбанк - 51,45 - 52,25 грн;
Укрсиббанк - 51,45 - 52,35 грн;
ПУМБ - 51,60 - 52,30 грн;
Райффайзен - 51,30 - 52,15 грн;
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.
У середу, 9 вересня, офіційний курс євро до гривні зменшився на 5 копійок і становитиме 51,63 грн. Курс долара не змінився і становив 44,46 грн.