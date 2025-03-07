Криптопроєкт Трампа заробив 350 млн дол після запуску мемкоїна

Криптовалютний проєкт Дональда Трампа заробив щонайменше 350 млн дол після запуску його мемкоіна в січні.

Про це пише Financial Times.

Аналіз блокчейн-даних, проведений FT, показав, що цифрові гаманці, пов'язані з людьми, які керують проєктом, отримали прибуток від продажу токенів $TRUMP у перші три тижні.

Трамп та його дружина Меланія запустили мемкоіни – цифрові активи без практичного застосування, чия вартість залежить від спекуляцій, – всього за кілька днів до старту його президентської кампанії.

"Президент Сполучених Штатів не повинен, по суті, займатися тим, що приносить прибуток, перебуваючи на посаді", – заявив ад'юнкт-професор права Джорджтаунського університету та колишній голова Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами Тім Массад.

Крім 350 млн дол, зароблених від продажу токенів у мережі Solana, додаткові кошти могли надійти через криптобіржі, такі як Binance, Bybit і Coinbase. Аналіз показав, що схема заробила 314 млн дол на продажу токенів і ще 36 млн дол на комісійних.

Вартість $TRUMP різко зросла після запуску, досягнувши максимуму в 75 дол за токен. Водночас перші 100 млн токенів були продані ще до того, як їхня ціна перевищила 1,05 дол. Наразі ціна впала на 82% і становить 13 дол.

На гаманцях, пов'язаних із Трампом, зберігається 31 млн токенів з початкових 200 млн, а загальний запас $TRUMP у розмірі 831 млн монет зараз має номінальну вартість 10,8 млрд дол.

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Нагадаємо:

Дональд Трамп і його дружина Меланія спричинили критику серед криптоменеджерів, запустивши нові "мемкоїни", що підірвали очікування серйозного ставлення до цифрових активів з боку нової адміністрації республіканця.

Новостворена криптовалюта Дональда Трампа стрімко зросла в понеділок майже до $12 млрд ринкової вартості, залучивши мільярдні обсяги торгів за кілька годин до повернення обраного президента США до Білого дому.