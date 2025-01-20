Криптовалюта Трампа зросла до $12 мільярдів ринкової капіталізації на тлі інавгурації

Новостворена криптовалюта Дональда Трампа стрімко зросла в понеділок майже до $12 млрд ринкової вартості, залучивши мільярдні обсяги торгів за кілька годин до повернення обраного президента США до Білого дому.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Запущений у п’ятницю мем-токен Трампа, відомий як $TRUMP, досяг позначки $58,56 станом на 10:20 за київським часом, що дало йому ринкову капіталізацію близько $11,7 млрд, згідно з даними CoinMarketCap.

Це зробило токен 18-ю за величиною криптовалютою у світі. За останні 24 години обсяг торгів становив $52,5 млрд.

Раніше Трамп запустив цифровий токен із брендуванням, включно із зображенням, яке використовувалося після його спроби замаху в липні.

Це доповнило його інтереси у сфері криптовалют, які вже охоплюють компанію World Liberty Financial. За даними офіційного сайту токена, 80% усіх токенів належать CIC Digital LLC — дочірній компанії, пов’язаній із бізнесом Трампа The Trump Organization, а також компанії Fight Fight Fight LLC.

Меланія Трамп у неділю запустила власну криптовалюту, яка станом на 10:20 за Гринвічем торгувалася на рівні близько $12,03 із ринковою капіталізацією $1,9 млрд, за даними CoinMarketCap.

Bitcoin досяг нового історичного максимуму — $109 071,86 під час ранкових торгів у Європі. Найбільша криптовалюта світу зросла більш ніж на 10% за цей місяць.

Нагадаємо:

Bitcoin оновив історичний максимум ціни й сягнув піка у $109007 станом на 09:06 у понеділок 20 січня.