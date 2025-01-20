Криптоменеджери застерігають, що "мемкоїни" Трампа шкодять індустрії – Reuters

Дональд Трамп і його дружина Меланія спричинили критику серед криптоменеджерів, запустивши нові "мемкоїни", що підірвали очікування серйозного ставлення до цифрових активів з боку нової адміністрації республіканця.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Обраний президент представив токен TRUMO у п’ятницю, а його дружина запустила проєкт MELANIA у неділю. Ринкова вартість "мемкоїна" TRUMP на піку досягала $15 мільярдів, але потім тимчасово знизилася до менш ніж $8 мільярдів, оскільки токен Меланії перетягнув на себе частину уваги, згідно з даними CoinMarketCap.

Сектор "мемкоїнів", заповнений жартівливими токенами на кшталт Dogecoin, які мають низьку внутрішню вартість і високі ризики, викликає суперечки. Його часто критикують за легковажність і небезпечність для інвесторів. "Мемкоїни" залежать від популярності в соцмережах, яка може зникнути так само швидко, як і з’явилася.

Попри те, що нова криптоініціатива Трампа викликала спекулятивний бум — ціна Bitcoin в понеділок досягла рекордного рівня всього за кілька годин до його інавгурації — деякі експерти вважають, що це більше шкодить індустрії, яка намагається відновити свою репутацію.

На папері пов’язані з Трампом структури отримали мільярди доларів, у той час, як новий президент розглядає можливість оголосити криптоактиви "національним пріоритетом."

Запуски Трампа є "плямою, яку нам тепер доведеться подолати як будівничим галузі," зазначив Роб Хадік, генеральний партнер венчурної компанії Dragonfly Capital, орієнтованої на криптоінвестиції.

Інвестор і колишній технічний директор Coinbase Балажі Срінівасан у дописі на платформі X назвав "мемкоїни" "лотереєю з нульовою сумою", де "ціна рано чи пізно падає, а останні покупці втрачають усе".

Своєю чергою, засновник SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі звернув увагу, що запуск токена Меланії спричинив падіння ціни токена Трампа.

Скарамуччі, який короткий час був директором із комунікацій Трампа у 2017 році, пізніше став його критиком.

Тим часом Габор Гурбач, колишній директор зі стратегії цифрових активів у VanEck і засновник PointsVille, зазначив, що "мемкоїни" "завдали значної шкоди репутації США, президентства та сім’ї Трампа".

У своєму дописі на X Гурбач написав, що наслідки запусків "ще навіть не почали проявлятися", і закликав Трампа звільнити своїх крипторадників.

Нагадаємо:

Новостворена криптовалюта Дональда Трампа стрімко зросла в понеділок майже до $12 млрд ринкової вартості, залучивши мільярдні обсяги торгів за кілька годин до повернення обраного президента США до Білого дому.

Bitcoin оновив історичний максимум ціни й сягнув піка у $109007 станом на 09:06 у понеділок 20 січня.