Криптопроект Трампа заработал 350 млн долл после запуска мемокоина

Криптовалютный проект Дональда Трампа заработал не менее 350 млн долл после запуска его мемкоина в январе.

Об этом пишет Financial Times.

Анализ блокчейн-данных, проведенный FT, показал, что цифровые кошельки, связанные с людьми, которые управляют проектом, получили прибыль от продажи токенов $TRUMP в первые три недели.

Трамп и его жена Мелания запустили мемкоины - цифровые активы без практического применения, чья стоимость зависит от спекуляций, - всего за несколько дней до старта его президентской кампании.

"Президент Соединенных Штатов не должен, по сути, заниматься тем, что приносит прибыль, находясь в должности", - заявил адъюнкт-профессор права Джорджтаунского университета и бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Тим Массад.

Кроме 350 млн долл, заработанных от продажи токенов в сети Solana, дополнительные средства могли поступить через криптобиржи, такие как Binance, Bybit и Coinbase. Анализ показал, что схема заработала 314 млн долл на продаже токенов и еще 36 млн долл на комиссионных.

Стоимость $TRUMP резко выросла после запуска, достигнув максимума в 75 долл за токен. В то же время первые 100 млн токенов были проданы еще до того, как их цена превысила 1,05 долл. Сейчас цена упала на 82% и составляет 13 долл.

На кошельках, связанных с Трампом, хранится 31 млн токенов из первоначальных 200 млн, а общий запас $TRUMP в размере 831 млн монет сейчас имеет номинальную стоимость 10,8 млрд долл.

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Напомним:

Дональд Трамп и его жена Мелания вызвали критику среди криптоменеджеров, запустив новые "мемкоины", что подорвали ожидания серьезного отношения к цифровым активам со стороны новой администрации республиканца.

Новосозданная криптовалюта Дональда Трампа стремительно выросла в понедельник почти до $12 млрд рыночной стоимости, привлекая миллиардные объемы торгов за несколько часов до возвращения избранного президента США в Белый дом.