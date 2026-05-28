Криміналізація порнографії: бюджет отримує лише 5% податків з доходів від OnlyFans

Через страх кримінального переслідування за виготовлення порнографії українці декларують та сплачують податки лише з 5% суми, яку заробляють на платформі OnlyFans.

Про це свідчать підрахунки ЕП, зроблені на підставі відповіді Державної податкової служби.

Так, за даними ДПС, українці, які отримували доходи від OnlyFans у 2020-2023 роках задекларували 648,4 млн грн, з яких 396,2 млн грн – за період з 2020 по 2022 роки, а 252,2 млн грн – за 2023 рік. З цих сум за 2020-2022 роки сплатили 76,3 млн грн податків, а за 2023 рік – 48,1 млн грн.

Водночас загальна сума доходів, яку отримали громадяни України із платформи OnlyFans, є набагато більшою, аніж офіційно задекларовані суми. Так, раніше ЕП вдалося дізнатися, що у 2020-2022 роках українці заробили на платформі 121 млн дол., а за один лише 2023 рік – 131,75 млн дол. Тобто загальний розмір таких доходів за 4 роки становив понад 252 млн дол.

За підрахунками ЕП, якби всі українські творці контенту на OnlyFans сплачували податки (ПДФО та військовий збір) із заробленого на цій платформі, то сума податкових платежів лише за 2023 рік мала би становити орієнтовно 953 млн грн. Реально ж до бюджету надійшло майже у 20 разів менше – 48,1 млн грн.

Кримінальна відповідальність за податки

Більшість громадян не декларують отримані від OnlyFans доходи, оскільки бояться кримінального переслідування за виготовлення та поширення порнографії.

Ба більше, декларація доходів із виготовлення порно може потягнути не лише відповідальність за статтею 301 Кримінального кодексу (передбачає покарання у вигляді штрафів та позбавлення волі на строк до 7 років), але й за статтею 209 ККУ – легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (відповідальність у вигляді позбавлення волі до 12 років).

Інформація про творців контенту на OnlyFans перебуває у розпорядженні правоохоронних органів. Зокрема, у вересні 2024 року відповідні дані через рішення суду отримало Бюро економічної безпеки.

Згодом, як вдалося дізнатися ЕП від співрозмовників у правоохоронних органах, набори цих даних продавали представникам поліції за 400 дол. Останні після отримання даних проводили обшуки у моделей OnlyFans та OnlyFans-агенцій, вимагаючи у них хабарі та відкати за невідкриття кримінальних справ.

Один з випадків вимагання хабаря у моделі OnlyFans ЕП описувала восени 2025 року. Тоді вдалося зафіксувати, як поліцейський з Івано-Франківщини вимагав у моделі тисячу доларів. Після розголосу цього правоохоронця звільнили.

Напередодні Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора провели масштабну спецоперацію, у межах якої викрили корупційну схему з прикриття "порно-офісів" керівництвом Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

За даними слідства, фігуранти організували схему одержання неправомірної вигоди за "кришування" діяльності осіб, які створювали та поширювали контент відвертого характеру на інтернет-платформах. За грошову винагороду посадовці обіцяли не вживати заходів реагування та не притягувати причетних осіб до відповідальності.

За даними слідства, за прикриття діяльності одного "порно-офісу" обласне керівництво поліції отримувало по 20 тис. дол. на місяць, а ще 5 тис. дол. отримував посередник – водій одного із заступників міністра внутрішніх справ.

Цифрові платформи

Наразі на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт про оподаткування доходів, отриманих від цифрових платформ (OnlyFans також підходить під визначення такої платформи). Ухвалення документу є частиною зобов'язань України в межах співпраці з МВФ та ЄС та передумовою для отримання фінансування.

Законопроєкт передбачає автоматичний обмін інформацією про доходи від цифрових платформ та розкриття даних про громадян, які такі доходи отримують. Натомість документом запроваджується спрощений режим оподаткування та знижена ставка податку – 10% від доходу замість 23%.

Наразі інформацію про доходи українців на OnlyFans ДПС отримує лише у відповідь на запити до податкових органів Великої Британії (де зареєстрована компанія Fenix International Ltd, якій і належить OnlyFans).

У відповідь на запит ЕП у ДПС повідомили, що у січні 2026 року отримали від британської податкової дані про доходи українців на OnlyFans за 2024 рік. Однак там відмовилися надавати дані про обсяги таких доходів та кількість осіб, яка їх отримувала, зазначивши, що "опрацювання відповідної інформації триває" – вже 5 місяців.

У разі ухвалення закону про оподаткування доходів від цифрових платформ держава отримуватиме дані від українських кріейторів на OnlyFans не у відповідь на запити, а в автоматичному режимі та регулярно, що може загрожувати посиленням тиску правоохоронців на творців контенту на платформі.

Декриміналізація порнографії

28 травня Верховна Рада планує розглянути законопроєкт, який пропонує скасувати кримінальну відповідальність за створення та поширення порнографії за участі повнолітніх осіб. Його ухвалення може скасувати ризик кримінального переслідування платників податків та відкрити можливість для легальної діяльності творців порнографічного контенту в Україні.

Законопроєкт було зареєстровано ще наприкінці 2024 року, однак досі на його ухвалення та внесення до порядку денного парламенту не вистачало політичної підтримки.

Влітку 2025 року одна з OnlyFans-моделей зареєструвала петицію на сайті президента з вимогою декриміналізувати виготовлення та поширення дорослого порно в Україні. Зокрема, жінка зазначила, що за 5 років роботи на платформі сплатила 40 млн грн податків до бюджету.

2 липня 2025 року петиція набрала необхідну кількість голосів, а згодом на неї відреагував президент Володимир Зеленський, вказавши, що законопроєкт, який пропонує декриміналізувати виготовлення дорослого порно, перебуває на розгляді у парламенті.