В "Укрпошті" змінили думку про оподаткування міжнародних посилок: що кажуть тепер

"Укрпошта" підтримує законопроєкт про запровадження податку на додану вартість на імпортні посилки вартістю до 150 євро після його доопрацювання.

Про це повідомила директорка департаменту міжнародних операцій "Укрпошти" Юлія Павленко на круглому столі щодо оподаткування міжнародних посилок та цифрових платформ, передає LIGA.net.

"Ми підтримуємо цей [доопрацьований] законопроєкт", – сказала вона.

Раніше проблемою закнопроєкту була відсутність електронної інтеграції з митницею, але тепер 100% імпортної пошти обробляється в режимі paperless, тому хаосу на митниці виникнути не повинно.

Також у законопроєкт заклали запобіжники, які не допустять зупинки імпорту навіть з малих іноземних інтернет-магазинів.

"Колапсу на митниці не буде. Система потребує мінімальних доопрацювань з технічного погляду, щоб забезпечити виконання цього закону", – запевнив заступник голови Державної митної служби Владислав Суворов.

Міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що дискусія навколо законопроєкту зводиться до вибору між двома моделями: підтримкою власного виробництва або відкритою економікою, де прибуток іде за кордон. Марченко переконаний, що Україна ще у 2022 році мала б обрати перший шлях.

Аргументував він це тим, що негативне сальдо імпорту та експорту до початку повномасштабного вторгнення становило 2 млрд дол., а тепер – близько 50 млрд дол.

Це означає, що імпорт України значно перевищує експорт, що призводить до відтоку валюти за кордон та змушує Нацбанк витрачати резерви.

Марченко нагадав, що Євросоюз іще у 2021 році ввів оподаткування дрібних посилок.

"Там зараз зовсім не страждають і отримують системні бенефіти – зібрали 88 млрд євро. Так, постраждав бізнес Китаю. Таку саму політику запроваджують Туреччина, США, а ми й досі дискутуємо", – зазначив міністр.

Нагадаємо:

Раніше "Укрпошта" була категорично проти ухвалення цього законопроєкту. Генеральний директор компанії Ігор Смілянський казав, що це не зменшить відтік валюти з країни, але призведе до зростання цін для кінцевих покупців та створить додатковий податковий тиск на українців.

На початку квітня Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроєкт #15112-1 про скасування пільги у 150 євро на міжнародні посилки. Його поки не ухвалили.