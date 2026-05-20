Масштабна спецоперація: в Нацполі викрили схему прикриття "порноофісів"

Офіс генерального прокурора за оперативного супроводу СБУ викрив корупційну схему у Національній поліції.

Джерело: Національна поліція, генеральний прокурор Руслан Кравченко

Деталі: За даними слідства, фігуранти організували схему одержання неправомірної вигоди за "кришування" діяльності осіб, які створювали та поширювали контент відвертого характеру на інтернет-платформах. За грошову винагороду посадовці обіцяли не вживати заходів реагування та не притягувати причетних осіб до відповідальності.

У межах досудового розслідування правоохоронці затримали:

начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області;

заступника начальника ГУНП в Житомирській області;

водія автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який за версією слідства, виконував роль посередника.

Як повідомлялось, 20 травня одночасно проводяться слідчі дії у трьох головних управліннях Національної поліції.

Мета операції – встановити всіх посадовців, які могли бути залучені до схеми, перевірити роль кожного та надати правову оцінку діям керівників поліції, які замість протидії злочинності могли забезпечувати її прикриття, зазначає генпрокурор.

Розмір "абонплати" становив 20 тис. доларів США щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тис. доларів США отримував посередник.

Щоб приховати схему, її учасники використовували умовні позначення, спілкувалися через месенджери, а деталі домовленостей обговорювали у приватному порядку.

У ході розслідування задокументовано кілька епізодів передачі коштів.

У лютому 2026 року посередник отримав 45 тис. доларів США. Частина цих коштів, за даними слідства, призначалася керівництву поліції однієї з областей, частина – самому посереднику.

У квітні 2026 року він отримав ще 25 тис. доларів США: 20 тис. доларів США мали бути передані одному із заступників начальника обласного управління поліції, 5 тис. доларів США залишалися посереднику.

Також задокументовано передачу 20 тис. доларів США посадовцю поліції іншої області через його близьку особу, яка не була обізнана про злочинні наміри. Надалі зафіксовано ще одну передачу 20 тис. доларів США цьому ж посадовцю.

У середу посередника затримали після одержання чергового траншу в 25 тис. доларів США. У цьому епізоді 20 тис. доларів США також призначалися одному з керівників обласної поліції, 5 тис. доларів США – йому.

На даний час у межах кримінального провадження одному з правоохоронців повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо:

Співробітники поліції Кривого Рогу замовили порнографічну трансляцію у вебкам-моделі, після чого відкрили проти неї кримінальну справу, в межах якої жінку покарали до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком.

Раніше Уманський міськрайонний суд визнав винним інкасатора "Ощадбанку" за те, що на його телефоні під час обшуку знайшли одне порнографічне зображення.

Раніше повідомлялося, що сума доходів українців від розміщення контенту на платформі Onlyfans за 2023 рік становить 131,75 млн дол. – це на 20 млн дол. більше, ніж за 2020-2022 роки.