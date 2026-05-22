У Мінфіні бачать великий ризик неприйняття закону про оподаткування імпортних посилок

Україна потребує прийняття закону про оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро, який є умовою фінансування з боку ЄС та Міжнародного валютного фонду, для підтримки вітчизняного бізнесу та покращення стану платіжного балансу.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Інтерфакс-Україна".

Водночас за його словами, наразі існує великий ризик його неприйняття через відсутність підтримки з боку суспільства.

"На жаль, я хочу вам сказати, що є великий ризик сьогодні, що цей законопроєкт не буде прийнятий. І це ми можемо потім згадувати як можливість, яку було не реалізовано", – сказав міністр під час "круглого" столу у Києві у п'ятницю, які організували провідні бізнес-спільноти України.

Своєю чергою голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев звернувся з критикою до українського бізнесу, бо, на його думку, той недостатньо заявляє про свою підтримку цього законопроєкту.

Представниця Європейської бізнес асоціації (ЄБА) закликала депутатів проявити політичну волю та нагадала, що в інших випадках, коли бізнес виступав проти, це не заважало депутатам приймати відповідні закони.

За даними ЄБА, вартість неоподаткованих імпортних посилок останнім часом зростає на 50% щороку і наразі становить 93 млрд грн на рік, або 56% усіх міжнародних відправлень.

Глава Мінфіну наголосив, що неспроможність довгий час прийняти цей закон повертає до дискусії, яка економічна політика будується в Україні.

На його думку, якщо це економічна політика з метою підтримки власного виробництва, посилення продуктивності праці і посилення власного бізнесу і технологій, то законопроєкт про посилки має якраз на меті підтримку бізнесу і людей, які живуть в Україні.

"Коли розповідають історію, що бідні українці заплатять на 20% більше за імпортний китайський товар, чесно скажу, це ж питання не до українців, які купують китайський товар, це питання до нас з вами, що ми схвалювали таку реальність, що у нас українці купують китайський товар…

Ми у цілому таким чином заводимо українців у спіраль такого глибокого депресивного популізму, коли у нас не буде нічого – у нас не буде ні податків, ні на збройні сили", – додав міністр.

Він нагадав, що ЄС у 2021 році вже запровадив оподаткування всіх імпортних посилок ПДВ, і за період 2021-2024 роки зібрали 88 млрд євро.

Щодо законопроєкту про оподаткування цифрових платформ, то, за словами Гетманцева, голосування за нього у Верховній Раді очікується 26-27 травня.

"Укрпошта" підтримує законопроєкт про запровадження податку на додану вартість на імпортні посилки вартістю до 150 євро після його доопрацювання.