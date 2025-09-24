Через "єОселю" українці отримали кредитів на 35 мільярдів: хто найчастіше нею користується
Завдяки програмі "єОселя" 20 тисяч українських сімей придбали власне житло. За три роки її дії кредитів вже видано майже 35 млрд грн.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців — їх 51%.
Серед інших категорій:
– громадяни, які не володіють житлом — 26%;
– медики — 8%;
– педагоги — 7%;
– внутрішньо переміщені особи — 4%;
– ветерани — 2%;
– науковці — 2%.
Свириденко зазначила, що середній вік позичальника — 35 років.
Як повідомляє "Дія", щоб податись на отримання іпотеки з "єОселею":
Зайдіть у Дію → натисніть Сервіси → виберіть єОселя → заповніть заявку та оберіть зручний банк. Потім засвідчуйте заяву Дія.Підписом та чекайте на відповідь від банків у Дії. І починайте оформлення іпотеки.
Нагадаємо:
В Україні у межах програми "єОселя" з 10 вересня 2025 року почав діяти новий механізм компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.
У Києві найменший можливий перший внесок за програмою "єОселя" на найдешевшу квартиру на первинному ринку становить 487 тис. грн. Водночас у Львові мінімальний внесок сягає 618 тис. грн, в Ужгороді — навіть 640 тис. грн.