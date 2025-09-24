Через "єОселю" українці отримали кредитів на 35 мільярдів: хто найчастіше нею користується

Завдяки програмі "єОселя" 20 тисяч українських сімей придбали власне житло. За три роки її дії кредитів вже видано майже 35 млрд грн.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців — їх 51%.

Серед інших категорій:

– громадяни, які не володіють житлом — 26%;

– медики — 8%;

– педагоги — 7%;

– внутрішньо переміщені особи — 4%;

– ветерани — 2%;

– науковці — 2%.

Свириденко зазначила, що середній вік позичальника — 35 років.

Як повідомляє "Дія", щоб податись на отримання іпотеки з "єОселею":

Зайдіть у Дію → натисніть Сервіси → виберіть єОселя → заповніть заявку та оберіть зручний банк. Потім засвідчуйте заяву Дія.Підписом та чекайте на відповідь від банків у Дії. І починайте оформлення іпотеки.

Нагадаємо:

В Україні у межах програми "єОселя" з 10 вересня 2025 року почав діяти новий механізм компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

У Києві найменший можливий перший внесок за програмою "єОселя" на найдешевшу квартиру на первинному ринку становить 487 тис. грн. Водночас у Львові мінімальний внесок сягає 618 тис. грн, в Ужгороді — навіть 640 тис. грн.