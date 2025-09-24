Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Через "єОселю" українці отримали кредитів на 35 мільярдів: хто найчастіше нею користується

Альона Кириченко — 24 вересня, 15:50
Через єОселю українці отримали кредитів на 35 мільярдів: хто найчастіше нею користується
Getty Images

Завдяки програмі "єОселя" 20 тисяч українських сімей придбали власне житло. За три роки її дії кредитів вже видано майже 35 млрд грн.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців — їх 51%.

Серед інших категорій:

– громадяни, які не володіють житлом — 26%;

– медики — 8%;

– педагоги — 7%;

– внутрішньо переміщені особи — 4%;

– ветерани — 2%;

– науковці — 2%.

Свириденко зазначила, що середній вік позичальника — 35 років.

Як повідомляє "Дія", щоб податись на отримання іпотеки з "єОселею":

Зайдіть у Дію → натисніть Сервіси → виберіть єОселя → заповніть заявку та оберіть зручний банк. Потім засвідчуйте заяву Дія.Підписом та чекайте на відповідь від банків у Дії. І починайте оформлення іпотеки.

Читайте також: Оновлення в "єОселі" та підвищені президентські стипендії: що зміниться в Україні з вересня

Нагадаємо:

В Україні у межах програми "єОселя" з 10 вересня 2025 року почав діяти новий механізм компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

У Києві найменший можливий перший внесок за програмою "єОселя" на найдешевшу квартиру на первинному ринку становить 487 тис. грн. Водночас у Львові мінімальний внесок сягає 618 тис. грн, в Ужгороді — навіть 640 тис. грн.

єОселя житло

житло

Через "єОселю" українці отримали кредитів на 35 мільярдів: хто найчастіше нею користується
Проблеми з обліком: за три роки держава дала житло лише 63 ВПО
Не лише міста-мільйонники: де в Україні високий попит на купівлю житла

Останні новини