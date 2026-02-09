Нові метражі та цінові обмеження: що змінилось в програмі "єОселя" з 9 лютого

У державній програмі "єОселя" з 9 лютого запрацювали жорсткіші обмеження для потенційних позичальників.

На цьому наголосила перша заступниця голови правління "Глобус банку" Олена Дмітрієва у своїй колонці на "Економічній правді".

Так, учасниками програми більше не можуть бути громадяни, які володіють житлом площею понад 52,5 кв. м для сім'ї з однієї або двох осіб. Для кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 кв. м.

Раніше податися на "єОселю" могла людина, яка має житло площею до 52,5 кв. м. на одного або до 73,5 кв. м. на двох.

За словами Дмітрієвої, також змінився підхід до аналізу операцій із нерухомістю. Якщо раніше враховувався період у 12 місяців до подання заявки, то тепер – 36 місяців.

"Якщо за цей час громадянин продав житло, і сукупна площа проданих об'єктів разом із наявною нерухомістю перевищує встановлений норматив, участь у програмі буде неможливою. Таким чином, молода сім'я з двох осіб зможе подати заявку на "єОселю" лише за умови, що у її власності менше ніж 52,5 кв. м житла", – пояснила вона.

Крім цього, нові правила встановлюють обмеження і для самих квартир. Площа житла не може перевищувати нормативну більш ніж на 10%, а абсолютна верхня межа становить 115,5 кв. м незалежно від складу сім'ї.

Також обмежується максимальна ціна квадратного метра: вона не може перевищувати граничну вартість більш ніж на 10%. Гранична ціна визначається як опосередкована вартість будівництва житла в регіоні, помножена на коефіцієнт 2.

"Для Києва це означає, що за опосередкованої вартості 30 081 грн за кв. м максимальна ціна квадратного метра – 66 178 грн. Для сім'ї з трьох осіб гранична вартість квартири становить 4,86 млн грн, для Львова – 4,14 млн грн. Якщо раніше різницю між ринковою ціною та умовами програми можна було покрити більшим першим внеском, то тепер такий підхід не працює", – наголосила перша заступниця голови правління "Глобус банку".

За її словами, ці зміни створюють суттєвий виклик для первинного ринку, адже більшість житлових проєктів, які перебувають у продажу, були спроєктовані у 2024-2025 роках, коли таких обмежень не було.

"Крім того, за останні роки зросла собівартість будівництва через подорожчання матеріалів, енергоносіїв, логістики та робочої сили. У результаті значна частина проєктів не вкладається в цінові параметри "єОселі". Це означає, що пропозиція житла, яке відповідає вимогам програми, у 2026 році буде обмеженою", – додала Дмітрієва.

Нагадаємо:

В кінці минулого року Кабмін дозволив мобілізованим військовим ЗСУ оформлювати іпотеку за "єОселею" під 3%. До цього вони могли претендувати на іпотеку під 7%.