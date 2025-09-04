В Києві найменший перший внесок за "єОселею" – 487 тисяч: які суми в інших містах

У Києві найменший можливий перший внесок за програмою "єОселя" на найдешевшу квартиру на первинному ринку становить 487 тис. грн.

Про це йдеться в аналітиці від ЛУН.

Водночас у Львові мінімальний внесок сягає 618 тис. грн, в Ужгороді — навіть 640 тис. грн.

Натомість у багатьох містах центральної та східної України старт значно доступніший: у Харкові — 230 тис. грн, у Сумах — 240 тис. грн, у Запоріжжі — 189 тис. грн. А найнижчий поріг входу в країні показав Кропивницький — лише 128 тис. грн, згідно з дослідженням.

"Що цікаво, попит на пільгову іпотеку не знижується. З початку 2025 року українці оформили понад 4,6 тис. кредитів у межах "єОселі" на суму 8,4 млрд грн. Лише за минулий тиждень — 265 кредитів на 477 млн грн", – зазначають аналітики.

Рейтинг обласних центрів залежно від суми першого внеску за "ЄОселею":