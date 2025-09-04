Українська правда
В Києві найменший перший внесок за "єОселею" – 487 тисяч: які суми в інших містах

Альона Кириченко — 4 вересня, 16:00
У Києві найменший можливий перший внесок за програмою "єОселя" на найдешевшу квартиру на первинному ринку становить 487 тис. грн.

Про це йдеться в аналітиці від ЛУН.

Водночас у Львові мінімальний внесок сягає 618 тис. грн, в Ужгороді — навіть 640 тис. грн.

Натомість у багатьох містах центральної та східної України старт значно доступніший: у Харкові — 230 тис. грн, у Сумах — 240 тис. грн, у Запоріжжі — 189 тис. грн. А найнижчий поріг входу в країні показав Кропивницький — лише 128 тис. грн, згідно з дослідженням.

"Що цікаво, попит на пільгову іпотеку не знижується. З початку 2025 року українці оформили понад 4,6 тис. кредитів у межах "єОселі" на суму 8,4 млрд грн. Лише за минулий тиждень — 265 кредитів на 477 млн грн", – зазначають аналітики.

Рейтинг обласних центрів залежно від суми першого внеску за "ЄОселею":

  1. Ужгород — 640 тис. грн.
  2. Львів — 618 тис. грн.
  3. Київ — 487 тис. грн.
  4. Чернігів — 487 тис. грн.
  5. Полтава — 448 тис. грн.
  6. Чернівці — 442 тис. грн.
  7. Луцьк — 400 тис. грн.
  8. Вінниця — 392 тис. грн.
  9. Рівне — 392 тис. грн.
  10. Дніпро — 383 тис. грн.
  11. Житомир — 356 тис. грн.
  12. Миколаїв — 336 тис. грн.
  13. Одеса — 329 тис. грн.
  14. Івано-Франківськ — 296 тис. грн.
  15. Хмельницький — 293 тис. грн.
  16. Черкаси — 284 тис. грн.
  17. Суми — 240 тис. грн.
  18. Харків — 230 тис. грн.
  19. Запоріжжя — 189 тис. грн.
  20. Кропивницький — 128 тис. грн.

Нагадаємо:

За програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для переселенців та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат за кредитом у перший рік.

Державну іпотечну програму "єОселя" хочуть розширити для молодих сімей з дітьми, запропонувавши зниження ставок.

