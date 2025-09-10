В Україні запрацювали нові умови іпотеки для переселенців та мешканців прифронтових територій

В Україні у межах програми "єОселя" з 10 вересня 2025 року почав діяти новий механізм компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Новий механізм набув чинності 10 вересня 2025 року. Він передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки.

Скористатися програмою можуть громадяни, які мають статус внутрішньо переміщених осіб або зареєстровані на прифронтовій території.

Водночас вони та члени їхніх сімей не повинні володіти житлом на підконтрольній Україні території та не мали права власності на таке житло протягом останніх 36 місяців (виняток – житло на окупованій території, у зоні бойових дій або на території, де тривають бойові дії та працюють державні електронні сервіси).

За умовами програми, ВПО можуть отримати іпотечний кредит під 7% річних. Громадяни пільгових категорій - зокрема військовослужбовці ЗСУ за контрактом, представники сектору безпеки, медики, педагоги та науковці, зареєстровані на прифронтових територіях - можуть отримати кредит під 3%. Інші громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях, також можуть розраховувати на кредит під 7%.

До житла також передбачені певні вимоги, зокрема воно не має бути дорожче 2 млн грн, а для ВПО – не старше 20 років тощо.

Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заявку через застосунок "Дія", обрати банк-партнер і оформити кредит. Далі банк і Пенсійний фонд перевіряють документи та підтверджують право на компенсацію.

