Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

НАЗК пояснило, чи слід декларувати держдопомогу за зруйноване житло

Андрій Муравський — 25 лютого, 17:00
НАЗК пояснило, чи слід декларувати держдопомогу за зруйноване житло
НАЗК

Компенсація за програмами "єВідновлення" та "єОселя" вважається доходом і його необхідно відобразити у декларації в розділі "Доходи, у тому числі подарунки".

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Програми "єВідновлення" та "єОселя" — це державні ініціативи для підтримки українців, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії", – говориться у повідомленні.

"Водночас у декларантів нерідко виникають запитання щодо того, чи підлягає отримана допомога або пільгові умови за цими програмами декларуванню та як правильно відобразити їх у декларації", – зазначає агентство.

У межах програми "єВідновлення" держава надає компенсацію для проведення ремонту та за проведений ремонт.

Компенсація за знищене житло за програмою надається для придбання або будівництва нового.

Такий вид державної допомоги є доходом, пояснюють у НАЗК.

"Це означає, що його необхідно відобразити у декларації в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки". Джерелом доходу зазначається Міністерство розвитку громад та територій України, код ЄДРПОУ 37472062", – говориться у повідомленні.

Крім того, в разі наявності підстав для подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, декларант має подати його.

Кожен вид компенсації має особливості декларування, зазначає НАЗК.

Програма "єОселя" надає можливість отримати пільгові іпотечні кредити зі ставками 3% або 7% для придбання житла в новобудовах чи на вторинному ринку.

Програма дозволяє придбати житло або майнові права з процентною ставкою 7% без жодних компенсацій та з процентною ставкою 7% з компенсаціями, в якій Українська фінансова житлова компанія (Укрфінжитло) компенсує 4% процентної ставки за іпотечними кредитами.

Окрім Укрфінжитла, в програмі можуть брати участь інші суб'єкти - органи місцевого самоврядування, роботодавці тощо, які за рахунок місцевих бюджетів або коштів роботодавців можуть компенсувати початковий внесок за кредитом та/або частину процентної ставки в розмірі 3%.

Компенсація процентної ставки у розмірі 4% та/або у розмірі 3% є доходом. Він підлягає відображенню у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації. Джерелом доходу є Укрфінжитло (код ЄДРПОУ 44098710) та/або інші заінтересовані сторони відповідно.

Перший (початковий) внесок за кредитом від заінтересованої сторони також підлягає відображенню в декларації у зазначеному вище розділі. Джерелом доходу в такому випадку зазначається сторона, яка здійснює компенсацію.

Крім того, відомості про участь декларанта у програмі "єОселя" відображається в інших відповідних розділах декларації (об'єкт нерухомості/об'єкт незавершеного будівництва, фінансове зобов'язання, видатки та/або правочини).

У разі наявності обов'язку подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, декларант має повідомити про дохід, придбане в межах програми житло та видатки на його придбання.

Нагадаємо:

Протягом першого місяця кампанії декларування доходів українці вже подали понад 25 тисяч декларацій про майновий стан і доходи, що на 8 % більше (майже на 2 тисячі декларацій), ніж за аналогічний період минулого року.

Минулого року в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух повідомила, що українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило зміни до порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

декларації нерухомість єОселя

єОселя

НАЗК пояснило, чи слід декларувати держдопомогу за зруйноване житло
Нові метражі та цінові обмеження: що змінилось в програмі "єОселя" з 9 лютого
Як уряд змінює "єОселю"

Останні новини