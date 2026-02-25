НАЗК пояснило, чи слід декларувати держдопомогу за зруйноване житло

Компенсація за програмами "єВідновлення" та "єОселя" вважається доходом і його необхідно відобразити у декларації в розділі "Доходи, у тому числі подарунки".

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Програми "єВідновлення" та "єОселя" — це державні ініціативи для підтримки українців, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії", – говориться у повідомленні.

"Водночас у декларантів нерідко виникають запитання щодо того, чи підлягає отримана допомога або пільгові умови за цими програмами декларуванню та як правильно відобразити їх у декларації", – зазначає агентство.

У межах програми "єВідновлення" держава надає компенсацію для проведення ремонту та за проведений ремонт.

Компенсація за знищене житло за програмою надається для придбання або будівництва нового.

Такий вид державної допомоги є доходом, пояснюють у НАЗК.

"Це означає, що його необхідно відобразити у декларації в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки". Джерелом доходу зазначається Міністерство розвитку громад та територій України, код ЄДРПОУ 37472062", – говориться у повідомленні.

Крім того, в разі наявності підстав для подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, декларант має подати його.

Кожен вид компенсації має особливості декларування, зазначає НАЗК.

Програма "єОселя" надає можливість отримати пільгові іпотечні кредити зі ставками 3% або 7% для придбання житла в новобудовах чи на вторинному ринку.

Програма дозволяє придбати житло або майнові права з процентною ставкою 7% без жодних компенсацій та з процентною ставкою 7% з компенсаціями, в якій Українська фінансова житлова компанія (Укрфінжитло) компенсує 4% процентної ставки за іпотечними кредитами.

Окрім Укрфінжитла, в програмі можуть брати участь інші суб'єкти - органи місцевого самоврядування, роботодавці тощо, які за рахунок місцевих бюджетів або коштів роботодавців можуть компенсувати початковий внесок за кредитом та/або частину процентної ставки в розмірі 3%.

Компенсація процентної ставки у розмірі 4% та/або у розмірі 3% є доходом. Він підлягає відображенню у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації. Джерелом доходу є Укрфінжитло (код ЄДРПОУ 44098710) та/або інші заінтересовані сторони відповідно.

Перший (початковий) внесок за кредитом від заінтересованої сторони також підлягає відображенню в декларації у зазначеному вище розділі. Джерелом доходу в такому випадку зазначається сторона, яка здійснює компенсацію.

Крім того, відомості про участь декларанта у програмі "єОселя" відображається в інших відповідних розділах декларації (об'єкт нерухомості/об'єкт незавершеного будівництва, фінансове зобов'язання, видатки та/або правочини).

У разі наявності обов'язку подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, декларант має повідомити про дохід, придбане в межах програми житло та видатки на його придбання.

