Оновлення в "єОселі" та підвищені президентські стипендії: що зміниться в Україні з вересня
В Україні з вересня відбудеться низка змін. Зокрема, з 10 вересня в Україні для ВПО запрацюють оновлені умови державної іпотеки "єОселя".
ЕП розповідає про основні зміни в Україні з вересня 2025 року.
Оновлення в "єОселі"
З 10 вересня 2025 року почне діяти розширена програма "єОселя" – для внутрішньо переміщених осіб та жителів прифронтових регіонів.
Насамперед, держава компенсуватиме 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% від вартості житла). Крім цього можна отримати компенсацію 70% виплат за кредитом за перший рік.
Також відшкодувати можна і супутні витрати: комісії, збори (крім державного мита), страхові платежі тощо. На це держава може виділити до 40 тис. грн.
Детальніше про зміни у "єОселі", можна почитати тут: "єОселя" стане доступнішою: кому держава компенсує частину внесків
Підвищені президентські стипендії
У серпні уряд збільшив розмір президентських стипендій, які отримують ті студенти, хто найбільше відзначився в навчанні та науці.
Тож вже з вересня 2025 року розмір президентської стипендії становитиме:
- для учнів профтехів – 6 320 грн (+ 3 570 грн);
- для студентів коледжів і технікумів – 7,6 тис. грн (+ 4 280 грн);
- для студентів університетів – 10 тис. грн (+ 5,6 тис. грн);
- для аспірантів – 23,7 тис. грн.
Крім того, школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію президента розміром 10 тис. грн на рік. Кількість таких стипендій також зросла до 400.
За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, вже наступного року планується підвищення стипендії для всіх студентів.
Нові потяги УЗ
На вересень "Укрзалізниця" призначила низку додаткових поїздів для кількох регіонів.
Зокрема, потяг №260/259 Чоп – Кременчук курсуватиме:
- з Чопа – з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах (відправлення з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука – о 13:33);
- з Кременчука – з 3 вересня по середах, суботах та неділях (відправлення з Кременчука о 14:18, прибуття до Чопа – о 12:45).
Потяг №258/257 Ясіня – Кропивницький курсуватиме:
- з Ясіні – з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах (відправлення з Ясіні о 14:55, прибуття до Кропивницького – о 13:05);
- з Кропивницького – з 3 вересня по середах, суботах та неділях (відправлення з Кропивницького о 14:38, прибуття до Ясіні – о 13:18).
Крім цього, з 1 вересня через день курсуватиме додатковий поїзд №284/283 Ужгород – Київ. Він підв’язаний у Києві під швидкісні поїзди Харківського та Дніпровського напрямків.
Також протягом вересня курсуватимуть додаткові потяги №159/160 Київ – Трускавець та №218/217 Чоп – Львів.
Фінансування шкіл, де мало дітей
З 1 вересня уряд не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей (крім закладів початкової освіти). Про це повідомляли в Міністерстві освіти й науки у відповідь на запит hromadske.
Однією з причин є висока вартість навчання на одного учня в таких школах. За даними МОН, на освіту одного учня із села держава в середньому на рік витрачає 30,4 тис. грн, а в місті — 24,4 тис. грн.
Тепер місцеві органи влади мають вирішити, чи закрити школу, чи залишити й фінансувати її коштами свого бюджету.
Проєкти з відновлення
З 1 вересня громади зможуть подавати заявки на фінансування проєктів з відновлення за кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).
ДФРР – це спеціальний фонд, з якого держава виділяє кошти для розвитку регіонів. Ці гроші йдуть на реалізацію інфраструктурних проєктів, які допомагають громадам та регіонам у відбудові.
Вартість поданих проєктів не має перевищувати 50 млн грн, а реалізувати їх потрібно до кінця 2025 року.
Тарифи на електроенергію
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на розподіл електроенергії для низки регіональних операторів систем розподілу.
Нові тарифи вступають в дію із 1 вересня 2025 року. Головною передумовою цього є необхідність у погашенні боргів перед оператором системи передачі "Укренерго" та спрямування коштів на підготовку до опалювального сезону.
За даними профільного порталу ExPro, тарифи на послуги з розподілу для споживачів першого класу напруги планується збільшити в середньому на 14%, для другого класу напруги – на 23%.
Найбільше можуть зрости тарифи для "Рівнеобленерго", "Кіровоградобленерго" та "Хмельницькобленерго", а найменше для "Чернігівобленерго", "Черкасиобленерго" та "Львівобленерго".
Для населення ціни на електроенергію залишаються незмінними.