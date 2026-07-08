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Росія атакувала газотранспортний об’єкт у Києві, загинув працівник ОГТС

Семен Рубан — 8 липня, 16:30
Росія атакувала газотранспортний об’єкт у Києві, загинув працівник ОГТС
Ілюстративне фото
Getty Images

Вдень 8 липня Росія атакувала об'єкт Оператора газотранспортної системи України – внаслідок цього загинув один працівник компанії, а ще троє отримали поранення.

Про це йдеться на сторінці ОГТС у Facebook.

Серед трьох постраждалих двох працівників госпіталізували, а ще одного після надання медичної допомоги відпустили додому.

Наслідки обстрілу оцінюються, вживаються всі необхідні заходи для ліквідації наслідків та відновлення штатної роботи об'єкта.

Також у компанії запевняють, що газопостачання споживачів здійснюється у штатному режимі.

Нагадаємо:

На початку липня Росія також масово атакувала об'єкти Нафтогазу – зокрема удари завдавалися 4 липня по Полтавщині, 5 липня – по Полтавщині, Харківщині та Сумщині, а 6 липня – по Харківщині.

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