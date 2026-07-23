З'явилися деталі ще однієї схеми фігурантів справи "Мідас" в Енергоатомі

З'явилися деталі ще однієї корупційної схеми в Енергоатомі

Фігуранти "плівок Міндіча" взяли під контроль завод "Насосенергомаш" та виводили з держпідприємств мільйони гривень через підставну фірму "Атен".

Про це йдеться у розслідуванні нардепа Ярослава Железняка.

Сумський завод "Насосенергомаш", який зокрема виробляє обладнання для атомних електростанцій, у 2022 році стягнули в дохід держави через російських власників.

Через два роки АРМА передала завод у власність Енергоатома для забезпечення інтересів України.

Після цього завод неодноразово згадувався фігурантами справи "Мідас" на "плівках Міндіча". Крім того, ТОВ "НВП "АТЕН" також згадується в записах розмов фігурантів.

Схема виглядала так: спершу "Атен" виграє тендер та замовляє матеріали для виробництва деталей через дві компанії. Далі ці матеріали передають на Насосенергомаш.

Після цього завод виготовляє запчастини на замовлення "Атену", який продає продукцію Енергоатому.

На прикладі одного з тендерів виробничий ланцюжок коштував "Атену" близько 122 млн грн, з яких робота Насосенергомашу – 7 млн грн. Енергоатом же за готову продукцію заплатив 149 млн грн.

"В ідеальному світі Енергоатом мав би замовити потрібні деталі напряму в насосного заводу. Скоріш за все, це було б дешевше, та й суто робота заводу коштувала приблизно 7 мільйонів гривень", – каже Железняк.

Також він зазначив, що антикорупційні органи вже звернули увагу на цю схему.

Нагадаємо:

10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів Енергоатома. В організації схеми підозрюють друга Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Нещодавно Енергоатом без використання електронної системи закупив послуги з проведення комплексної оцінки корпоративного управління (аналізу внутрішніх систем і процедур) за 3,476 млн євро.

Для порівняння, Укроборонпром проводила закупівлю послуг з комплексної оцінки корпоративного управління через відкриті торги з особливостями з очікуваною вартістю в 5 млн грн, тобто приблизно в 40 разів дешевше.