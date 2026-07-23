Росія оголосила свої води в Чорному морі небезпечними для судноплавства

Росія попередила всі судна про небезпеку навігації у своїй виключній економічній зоні в Чорному морі після серії атак на пов'язані з РФ кораблі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на бюлетень російського Міноборони від 22 липня.

У попередженні йдеться про загрозу з боку безпілотників. Російська виключна економічна зона охоплює підходи до кількох портів, зокрема Новоросійська — одного з ключових експортних хабів країни.

За заявами Генштабу України, з 8 до 20 липня в Чорному та Азовському морях атакували щонайменше 124 пов'язані з Росією судна, зокрема 89 танкерів.

Росія паралельно атакує українські порти Одесу та Чорноморськ. Через це окремі судновласники тимчасово призупинили заходи до українських портів для завантаження аграрної продукції.

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Нагадаємо:

Українські удари по російських суднах у Азовському та Чорному морі за інтенсивністю зрівнялися з "танкерною війни" між Іраном та Іраком у 1980-х роках або навіть перевищили її.

Дрон атакував танкер під час навантаження нафти на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (розташованому в Новоросійську), після чого перевалку сировини призупинили.