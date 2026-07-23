Судна перестали заходити у порти України – Висоцький

Станом на 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російський атак.

Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування із журналістами, передає Latifundist.

За словами Висоцького, рішення призупинити заходи ухвалили самі судновласники. Держава жодних обмежень на рух не запроваджувала.

"Ще вчора до портів заходили чотири-п'ять суден. Це небагато, але рух був. Станом на сьогодні захід суден призупинився. Це рішення судновласників – держава зі свого боку нічого не обмежувала", – сказав Висоцький.

Водночас Висоцький заявив, що "говорити про повну блокаду морського експорту поки зарано".

Він додав, що уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство, однак їхні деталі Висоцький поки не коментує.

За словами міністра, ситуація може змінюватися не щотижня, а щодня. Після різкого зростання ризиків судновласники спочатку призупиняють роботу, оцінюють нові обставини, а згодом починають до них адаптуватися.

Висоцький наголосив, що експорт потрібно оцінювати в горизонті місяців, а загалом – року. Нинішня ситуація триває чотири дні, тому поки не має критичного впливу на обсяги поставок.

Нагадаємо:

Компанія Maersk призупиняє надання сервісу у Чорноморському порту через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.

Посилення російських атак на судна змусило частину судновласників утриматися від заходів до портів України: вони переглядають фрахтові угоди або скасовують бронювання.

За підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42,4 млн тонн вантажів, незважаючи на російські атаки, які у липні стали інтенсивними.

У Асоціації аграріїв України повідомили, що країна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна через свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак.