Новини 13 серпня: Зеленський незадоволений головою НБУ, протидронові сітки для танкерів РФ

Про що сьогодні говорили:

Про атаки РФ. В ніч на четвер, 13 серпня, ворог атакував портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі на Одещині, виникла пожежа.

Про танкери РФ. Російські нафтові танкери та портові термінали оснащуються протидроновими сітками та клітками для захисту від атак України на енергетичну інфраструктуру Москви.

Про Наталуху. Очільник Фонду державного майна (ФДМУ) Дмитро Наталуха звинуватив колишнього очільника Фонду Дмитра Сенниченка, який перебуває під слідством НАБУ та переховується у Монако, у замовній кампанії у ЗМІ проти себе.

Про Пишного. Президент України Володимир Зеленський незадоволений головою Національного банку Андрієм Пишним, і питання його відставки вже обговорювалося.

Про НПЗ РФ. Нафтопереробний завод у російському Орську повністю припинив роботу після української атаки 11 серпня. Ремонт підприємства може тривати до шести місяців.

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