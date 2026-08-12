Російський НПЗ в Орську зупинився після атаки дронів – ЗМІ

Російський НПЗ в Орську зупинився після атаки

Російський нафтопереробний завод (НПЗ) середнього розміру "Орскнефтеоргсинтез" припинив роботу 11 серпня внаслідок атаки українських дронів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Орський НПЗ розташований за 1900 км на схід від кордону з Україною. Джерела агентства повідомили, що дрони пошкодили нафтопереробні установки заводу.

Номінальна потужність цього заводу становить 5,76 млн тонн на рік або близько 115 200 барелів на день.

У 2024 році він переробив 4,2 млн тонн сирої нафти, виробивши 1,8 мільйона тонн дизпального пального, 600 тис. тонн бензину, 500 тис. тонн бітуму та 200 тис. тонн мазуту.

Нагадаємо:

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 11 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області РФ.