Ворог атакував портову інфраструктуру на Одещині

В ніч на четвер, 13 серпня, ворог атакував портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі на Одещині, виникла пожежа.

Джерело: Ізмаїльська РДА

Дослівно з повідомлення РДА: "Противник здійснив удар по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки є пошкодження, виникла пожежа".

Деталі: У райдержадміністрації не уточнили масштабів пожежі та пошкоджень, проте додали, що "підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків".

Повітряні сили після першої ночі повідомляли про групи ворожих дронів на півдні Одеської області, а також про групу БпЛА курсом на Ізмаїл.

Нагадаємо: На початку серпня ворожі "Шахеди" двічі атакували портову інфраструктуру Миколаївщини, пошкодили два цивільних судна.

За словами речника Повітряних сил полковника Юрія Ігната, ворог нині атакує портову інфраструктуру, логістику, хоче вплинути на певні економічні важелі.

Українська правда