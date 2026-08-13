Удари України по НПЗ обвалили морський експорт нафтопродуктів РФ на 55%

У липні морський експорт російських нафтопродуктів скоротився на 54,7% порівняно з тим самим місяцем 2025 року — до 3,93 млн тонн. У середньодобовому вимірі відвантаження впали на 33,3% відносно червня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на галузеві джерела та власні розрахунки.

Упродовж останніх місяців дрони атакували низку великих російських НПЗ. Пошкодження змусили підприємства перейти до позапланових ремонтів, через що скоротилися переробка нафти, виробництво пального та експорт.

Найбільше впали відвантаження через арктичні порти Мурманськ та Архангельськ — на 85,4% порівняно з червнем, до 44 тис. тонн.

Через порти Чорного й Азовського морів Росія експортувала 1,25 млн тонн нафтопродуктів, що на 49% менше, ніж у червні.

Експорт через балтійські порти Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург та Усть-Луга скоротився на 16% — до 1,974 млн тонн. Відвантаження з далекосхідних портів також зменшилися на 16%, до 664 тис. тонн.

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Нагадаємо:

13 серпня стало відомо, що Орський НПЗ припинив роботу після атаки українських дронів. Безпілотники пошкодили переробні установки підприємства.

У липні Росія почала перекидати пальне із Сибіру до Москви та нарощувати імпорт, щоб стримати дефіцит після атак на нафтопереробні заводи.