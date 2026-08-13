НПЗ РФ повністю зупинився після атаки дронів України

Нафтопереробний завод у російському Орську повністю припинив роботу після української атаки 11 серпня. Ремонт підприємства може тривати до шести місяців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на губернатора Оренбурзької області Євгена Солнцева.

За його словами, уламки пошкодили ключову інфраструктуру, яку наразі неможливо відновити. Обладнання на заводі імпортне, тому через санкції ремонт може затягнутися на пів року.

Влада регіону готується завозити пальне з інших областей. Наразі працюють 80% із 287 місцевих автозаправних станцій, на яких пріоритет надають екстреному та спеціалізованому транспорту. Рух автомобілів біля АЗС регулюють поліція та волонтери.

Орський НПЗ розташований поблизу кордону з Казахстаном, приблизно за 1470 км на південний схід від Москви. Підприємство здатне переробляти 6 млн тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут і бітум.

Нагадаємо:

11 серпня на нафтопереробних заводах у російських Орську та Комсомольську-на-Амурі сталися пожежі після атак дронів. Українські військові підтвердили ураження Орського НПЗ.