Росія оздоблює танкери "тіньового флоту" протидроновими сітками

Російські нафтові танкери та портові термінали оснащуються протидроновими сітками та клітками для захисту від атак України на енергетичну інфраструктуру Москви.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними відеозапису, зробленого аналітиком у галузі судноплавства Йоруком Ісіком, танкер "Карузо", якому 28 років і на який накладено санкції урядами ЄС та Великої Британії, у вівторок вийшов із Чорного моря через Босфор із сітками проти дронів та бочками для води, підвішеними з боків.

Складні протидронні сітки та металеві клітки стали важливим захисним шаром на суші під час війни в Україні, але донедавна їх не бачили на морі. На знімках "Caruzo" видно, що бічна частина містка судна завішена сіткою, а його дах — покритий кліткою.

Ще один танкер, що перебуває під санкціями, "Різвель", також плаває в Мармуровому морі на південь від Стамбула, вкритий сітками.

Захисні споруди на суднах виглядали більш імпровізованими, ніж конструкції, що використовуються на суші в Україні, де деякі транспортні засоби накриті складними металевими клітками з шипами.

Вони покликані пом'якшити вибух, створюючи простір між боєголовкою та ціллю, змушуючи вибух відбуватися подалі від об'єкта. Водяні баки на корпусі, подібні до тих, що використовуються на російських танках, призначені для поглинання удару від повітряних та морських ударів.

Екіпаж "Карузо" не тільки накрив місток судна сіткою, а й "замкнув себе в клітці", зазначив Самір Мадані, співзасновник веб-сайту з моніторингу судноплавства Tankertrackers.com. "Страх цілком реальний".

У порту Новоросійськ супутникові знімки, а також фотографії та відео з відкритих джерел зафіксували сітки та інші укріплення, встановлені навколо військово-морської бази, де дислокується Чорноморський флот, та підходів до гавані.

На знімках бази, зроблених супутниками Airbus, видно великі каркаси з сітками, а також шлюзи та баржі, які були припарковані поперек входу до військової гавані для блокування доступу з моря — захисний захід, що діє з березня 2024 року.

Нагадаємо:

Два найбільші зернові термінали Росії в південному порту Новоросійськ призупинили роботу внаслідок нічних ударів українських дронів.