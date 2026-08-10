Безпілотникик атакували Татарстан: під ударом Нижньокамський НПЗ

Українська правда

У понеділок 10 сепня дрони атакували Нижньокамськ у російському Татарстані, де розташований нафтопереробний завод.

Джерело: "Дождь", Exilenova+ "Nexta live", Astra, влада Татарстану

Деталі: За даними моніторингових каналів, мешканці Нижньокамська та Чистополя в Татарстані повідомляють про велику кількість безпілотних літальних апаратів, що пролітають над їхніми містами.

Також монітори публікують фото і відео з Нижньокамська, на яких зафіксовано БпЛА, а також стовпи диму.

Російска влада поки не коментувала ситуацію.

Оновлено. Пізніше влада Татарстану підтвердила, що Нижньокамськ атакували безпілотники. "Сьогодні вранці республіка зазнала чергового жорстокого нападу ворожих БПЛА. Триває масований наліт на місто Нижньокамськ. Атака спрямована як на виробничі, так і на цивільні об'єкти", - говориться у повідомленні.

Влада твердить, що внаслідок атаки є загиблі.

Довідково: У Нижньокамську (Республіка Татарстан, РФ) розташований один із найбільших і найсучасніших нафтохімічних та нафтопереробних вузлів Росії, де діють два головні підприємства — "ТАНЕКО" (належить "Татнефті") і "ТАІФ-НК", а також потужності компанії "Сібур". Цей промисловий комплекс є ключовим елементом паливно-енергетичної інфраструктури країни-агресора.

"ТАНЕКО" (АТ "Танеко"): вважається одним із найсучасніших і найважливіших нафтопереробних заводів Росії з глибокою переробкою нафти та великими обсягами виробництва палива.

"ТАІФ-НК": велике підприємство нафтопереробної галузі, що спеціалізується на переробці нафти та газового конденсату.

"Нижньокамськнефтехім" (група "Сібур"): один із найбільших нафтохімічних заводів Європи, що виробляє високотехнологічну продукцію, зокрема синтетичні каучуки та базові полімери.