Від***біться від Фонду: Наталуха звинуватив ексголову ФДМУ у замовній кампанії

Очільник Фонду державного майна (ФДМУ) Дмитро Наталуха звинуватив колишнього очільника Фонду Дмитра Сенниченка, який перебуває під слідством НАБУ та переховується у Монако, у замовній кампанії у ЗМІ проти себе.

Про це Наталуха написав у Facebook.

Очільник ФДМУ заявив, що Сенниченко "проплатив півсотні замовних статей" зі спробою ототожнити себе із Наталухою,

Таким чином, пише Наталуха, ексочільник ФДМУ намагається "сховати порушену щодо нього персонально кримінальну справу за фасадом червневих заяв Наталухи щодо слідчих дій довкола "Ocean Plaza", і спробувати стравити Фонд з правоохоронцями".

У червні цього року Наталуха заявив, що прокуратура нібито хоче зірвати продаж ТРЦ "Ocean Plaza".

"Визнаю, той шквал опублікованих за останні тижні матеріалів, в яких читача підводять до висновку, що я, начебто, став жертвою, такою самою, якою до цього стали і ви; кількість цих матеріалів реально збила мене з пантелику.

Бо я ніяк не міг зрозуміти навіщо комусь видавати мої заяви двомісячної давності за нові, та постійно намагатися тримати цю тему на слуху.Підозрілим було те, що в кожній такій статті проводилась пряма паралель з вами.

Аж потім кілька "баєрів" (ви знаєте хто це такі, вони ж вам статті і розміщують) підтвердили, що замовлення таки від вас і вашого оточення", – написав Наталуха.

Чинний голова ФДМУ зазначив, що не є жертвою.

"Я завжди готовий захищати свою позицію. Якщо ж ви також готові - перестаньте ховатись по закордонах, повертайтесь в Україну і зробіть це в суді, якщо справді вважаєте себе жертвою".

"Пане Дмитро Сенниченко, маю велике і наполегливе прохання до вас — від***біться від мене, будьте ласкаві. Та і від Фонду, якщо ваша ласка", – йдеться у пості Наталухи.

Нагадаємо:

У березні 2023 року НАБУ оголосило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств.

У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

У листопаді 2023 року НАБУ оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку – тепер його також підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.

За даними слідства, ексголова ФДМУ Сенниченко разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.

Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.