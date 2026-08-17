Новини 17 серпня: 13 атак по Нафтогазу за тиждень, нова хвиля дефіциту пального в РФ

Про що сьогодні говорили:

Про атаки РФ. Армія РФ 13 разів била дронами та ракетами по об'єктах групи "Нафтогаз" у різних регіонах країни. Один з активів за тиждень атакували кілька разів.

Про пальне в РФ. Нова хвиля дефіциту пального, яка прийшла з початком серпня, вже охопила майже всю Росію.

Про зерно РФ. Російський зерновий експорт, що приносить в економіку країни-агресора близько 15 млрд дол. щорічно, виявився практично повністю паралізованим через українські удари по портах Азовського та Чорного моря.

Про Почайну. Mandarin Plaza Group Вагіфа Алієва, якій належить книжковий ринок поруч зі станцією метро "Почайна" у Києві, може переглянути плани з будівництва торгово-розважального центру на його місці.

Про Нестле. У Росії запропонували передати під "тимчасове управління" п'ять місцевих структур швейцарської Nestle, одного з найбільших виробників продуктів харчування у світі.

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Країна вибитих вікон. Хто будує скляні заводи

Кожен обстріл – це тисячі вибитих вікон, але країна досі не виробляє листового скла. Чи подолають три нові заводи залежність від імпорту?