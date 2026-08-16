Підприємиця відсудила у РФ 57 мільйонів за знищений туристичний притулок

Господарський суд Києва вирішив стягнути з Російської Федерації на користь фізичної особи-підприємиці Марини Баранової 1,88 млн дол. (57,5 млн грн) збитків за втрату нерухомого майна (туристичного притулку) у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Про це свідчить рішення суду від 28 липня.

До повномасштабної війни РФ проти України Баранова володіла комплексом будівель та споруд (будівлі туристичного притулку), що розташований у місті Бердянськ, за адресою бульвар Тінистий, 22. Підприємиці також належала земля під ним.

У липні 2023 року в результаті масованого російського ракетного обстрілу нерухомість повністю була зруйнована.

Згідно з висновками експертів, розмір завданих реальних збитків (пряма шкода), внаслідок знищення буднику, становить 33,52 млн грн, (на час експертизи 1,22 млн дол.). А розмір матеріальної шкоди, заподіяної Барановій, – 17,89 млн грн (655,9 тис. дол.).

Баранова звернулась до суду з позовом до РФ про стягнення збитків на загальну суму 83,25 млн грн, (2,02 млн дол.).

Суддя Сергій Морозов задовольнив позов частково, стягнувши з РФ в особі Міністерства оборони Російської Федерації 1,88 млн дол. А вимоги щодо стягнення з Росії ринкової вартості знищеного рухомого майна, а також в частині здійсненого Барановою власного перерахунку розміру матеріальної шкоди з доларового на гривневий еквівалент – "задоволенню не підлягають".

Основним видом економічної діяльності ФОП Марина Баранова є діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.

Нагадаємо:

Господарський суд Одеської області вирішив стягнути з Російської Федерації на користь українського виробника олії ТОВ "Екобіотек-Україна" 486 млн грн збитків.