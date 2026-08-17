На місці книжкового ринку на Почайній планували ТРЦ. Що тепер там буде?

Mandarin Plaza Group Вагіфа Алієва, якій належить книжковий ринок поруч зі станцією метро "Почайна" у Києві, може переглянути плани з будівництва торгово-розважального центру на його місці.

Про це повідомив голова правління Mandarin Plaza Group Олександр Черніцький в коментарі ЕП.

За словами Черніцького книжковий ринок знищений ударом російської ракети "практично повністю". Наразі компанія оцінює наслідки руйнувань.

Про відновлення ринку "у звичному вигляді" Черніцький не береться говорити до завершення оцінки наслідків.

"Планів було багато різних. Книжкова складова, звісно ж, завжди була цікава. Але війна все це обнулила. Будемо щось думати трошки пізніше", – каже керівник Mandarin Plaza Group.

ТОВ "Книжковий ринок", який володіє правом оренди земельної ділянки, на якій знаходяться книжковий і господарський ринки поруч з "Почайною", структури Алієва придбали у 2020 році у братів Табачників. Дмитро Табачник – колаборант, колишній урядовець.

Mandarin Plaza Group планувала почати будівництво ТРЦ на цій ділянці після закінчення війни, каже Черніцький. Чи акутуальні плани будівництва, або ж ТОВ "Книжковий ринок" можуть продати – Черніцький не відповів.

"Зараз це вже дуже туманно, на жаль. Зробимо все можливе, щоб скоріше повернутись до цього проєкту. Поки не завершили оцінку наслідків – подальші плани виглядають ефемерними", – заявив він.

Mandarin Plaza Group володіє ТРЦ Lavina Mall, 50% Blockbuster Mall та Mandarin Plaza. Офіційно компанії групи записані на Марину Дорохіну – дочку Вагіфа Алієва. Сам Алієв називає себе "представником власника" і каже, що групою керує рада директорів.