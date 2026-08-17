Обмеження на продаж пального знову поширилися майже на всю Росію – ЗМІ

Дефіцит пального знову поширився майже на всю Росію

Нова хвиля дефіциту пального, яка прийшла з початком серпня, вже охопила майже всю Росію.

Про це пише Reuters.

Зокрема вранці в понеділок бензин знову став недоступним на деяких автозаправних станціях у Московській області, проте дизельне пальне було доступне майже на всіх АЗС.

Паливна криза, яка почала набирати обертів у травні та до липня поширилася майже на всі регіони Росії, настала через сезонне зростання попиту та після зупинки кількох нафтопереробних заводів унаслідок атак дронів.

До кінця липня ситуація стабілізувалася, а в деяких регіонах обмеження зняли або значно послабили. Водночас цей перепочинок тривав недовго.

Нова хвиля атак дронів на нафтопереробні заводи наприкінці липня та на початку серпня спровокувала черговий раунд обмежень.

Обмеження на відпуск пального поширилися на більшість регіонів Росії Інфографіка Reuters. Дані агреговані з повідомлень російських медіа та органів влади

Тепер у більшості регіонів Росії спостерігаються серйозні обмеження на відпуск пального, а в 16 регіонах – часткові обмеження.

Російський уряд повідомив, що найскладніша ситуація з постачанням пального – в Оренбурзькій, Липецькій, Тверській, Краснодарській, Забайкальській, Приморській, Красноярській, Орловській, Тувинській та Хакаській областях.

Нагадаємо:

На початку серпня в Росію прийшла нова хвиля паливної кризи через удари України по нафтопереробним заводам. Тоді низка регіонів вже ввела обмеження на відпуск пального.

Наприкінці липня російський уряд продовжив дію заборони на експорт бензину до 31 січня 2027 року, а дизелю – до 31 серпня 2026 року.