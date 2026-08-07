Дочку "Нафтогазу" – компанію "Газмережі" – очолить Кіндер

Генеральним директором "Газорозподільчих мереж України" стане Людмила Кіндер, яка до цього очолювала газопостачальну компанію "Нафтогаз України" та "Нафтогаз Трейдинг".

Про це повідомляють співрозмовники ЕП у "Нафтогазі" та в уряді.

За словами співрозмовника ЕП, нещодавно Наглядова рада компанії оголосила Кіндер переможцем конкурсу на посаду голови ГРМУ.

Наразі триває завершення формальних юридичних процедур, після яких призначення буде офіційно оголошене. За даними ЕП, це має відбутись до кінця серпня.

Компанія "Газмережі" була створена у вересні 2022 року після того, як держава відібрала в олігарха Дмитра Фірташа більше двох десятків так званих облгазів.

Наразі у власності ГРМУ перебуває 22 філії, які забезпечують розподіл природного газу в різних областях України.

Нагадаємо:

Кіндер очолила ГК "Нафтогаз України" та "Нафтогаз Трейдинг" у жовтні минулого року.

З 15 лютого 2025 року працювала в "Альянс Холдингу", що управляв мережею АЗС Shell в Україні, та ТОВ "Глуско Рітейл". "Укрнафта" остаточно придбала 51% акцій "Альянс Холдинг" у серпні 2025 року, а "Глуско" отримала в управління.

За інформацією з відкритих джерел, ще раніше Кіндер працювала директором департаменту підтримки та координації роботи мережі "Правекс Банк".