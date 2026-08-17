Кремль хоче забрати бізнес одного з найбільших виробників їжі у світі

У Росії запропонували передати під "тимчасове управління" п'ять місцевих структур швейцарської Nestle, одного з найбільших виробників продуктів харчування у світі.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на джерела.

З відповідним проханням до російського диктатора Володимира Путіна звернулася маловідома компанія "КС Логистика".

Під тимчасове управління пропонують передати ТОВ "Нестле Россия", "Нестле Кубань", "Сириал Партнерс Рус", "ЦПБ Нестле" та "Атриум Инновейшенс Рус". Ініціатори пояснюють це тим, що Nestle не планує розширювати виробничі потужності в Росії та припинила експорт вироблених там товарів.

Раніше Росія вже використовувала механізм тимчасового управління щодо великих західних компаній. У 2023 році Путін передав Росмайну російські активи Danone та пивоварної Carlsberg, якій належала "Балтика". Згодом ці бізнеси перейшли до російських власників.

Звернення вже передали до апарату російського віцепрем'єра Дмитра Патрушева, де збирають інформацію для оцінки пропозиції. Відповідь планують підготувати до кінця року. Саме по собі запровадження тимчасового управління ще не означає конфіскації активів або зміни їхнього власника.

У російському офісі Nestle заявили, що не отримували від державних органів запитів щодо цієї ініціативи. Там стверджують, що всі шість фабрик компанії в Росії продовжують працювати, а інвестиції у 2022-2025 роках спрямовувалися на підтримку виробництва та операційної діяльності.

Російський бізнес Nestle оцінюють у загалом близько $1,9-2 млрд. У Росії Nestle має шість виробничих майданчиків, де випускає каву, кондитерські вироби, дитяче харчування та корм для тварин. До глобального портфеля групи входять, зокрема, Nescafe, Purina, Maggi, KitKat і NAN.

Нагадаємо:

У березні 2022 року Nestle призупинила капітальні інвестиції в Росії, зупинила рекламу та значно скоротила асортимент, однак продовжила продавати там продукти першої необхідності.

У липні 2023 року Путін передав частки Danone та Carlsberg у російських компаніях під тимчасове управління Росмайна.