Соболев увійшов до складу наглядової ради Нафтогазу

Уряд призначив Олексія Соболева представником держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Про це стало відомо з розпорядження Кабінету Міністрів України.

"Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Соболева Олексія Дмитровича як представника держави", – говориться у розпорядженні.

Згідно із статутом"Нафтогазу", наглядова рада складається із семи членів: чотирьох незалежних директорів і трьох представників держави. Соболев став третім представником держави у наглядовій раді "Нафтогазу".

Нагадаємо:

16 липня Верховна Рада призначила новий уряд, який очолив колишній голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Наглядова рада НАК "Нафтогаз" призначила тимчасовим виконувачем обов'язків керівника компанії комерційного директора групи Сергія Федоренка.

Раніше повідомлялося, що колишній міністр економіки Олексій Соболев став заступником керівника Офісу президента України, де має зосередитися на економічному напрямі.