За тиждень Росія атакувала обʼєкти "Нафтогазу" 13 разів

Армія РФ 13 разів била дронами та ракетами по об'єктах групи "Нафтогаз" у різних регіонах країни. Один з активів за тиждень атакували кілька разів.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Під ударами була, зокрема, видобувна інфраструктура. Під час атак ніхто зі співробітників не постраждав.

"Є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об'єктів зупинено, втрачено частину обсягів видобутку", – йдеться у повідомленні.

З початку 2026 року росія 293 рази атакувала об'єкти Групи Нафтогаз.

Нагадаємо:

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомило, що у ніч на 16 серпня підприємство зазнало ракетного удару з боку Росії.