Новини 26 березня: дрони зупинили один із найбільших російських НПЗ, атака на енергооб'єкти

Про що сьогодні говорили

Про атаки РФ. Вночі проти 26 березня ворог атакував 4 енергетичних обʼєкти ДТЕК в Одеській області.

Про польоти. Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air заявила, що її нещодавня кампанія з набору персоналу була спрямована виключно на просування кар'єрних можливостей для українців та не мала на меті створити враження про негайне відновлення польотів до/з України.

Про нафту РФ. Принаймні 40% експортних потужностей нафти Росії зупинено унаслідок атак українських дронів, захоплення танкерів, а також внаслідок пошкодження трубопроводу "Дружба".

Російський нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" зупинив усі операції після атаки українських безпілотників, що спричинила там пожежу.

Про корупцію. Українці вважають хабарництво та корупцію у владі найбільш актуальними проблемами в країні, окрім війни.

Життя без газу? Як війна в Ірані вдарила по ЄС

Що відбувається на світовому ринку СПГ і чи матиме Євросоюз блакитне паливо.

Приїхали. Через подорожчання пального українці менше їздять на авто

Літр дизелю на українській заправці коштує 85 грн. Ще місяць тому за нього просили 62 грн. Бензин А-95 піднявся до 72 грн. Причина – на іншому боці планети.