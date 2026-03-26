Про відновлення польотів в Україні не йдеться: Wizz Air перепросила за можливі непорозуміння

Wizz Air поки не відновлює польоти в Україні

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air заявила, що її нещодавня кампанія з набору персоналу була спрямована виключно на просування кар'єрних можливостей для українців та не мала на меті створити враження про негайне відновлення польотів до/з України.

Про це повідомила компанія у відповідь на запит від агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наразі, з огляду на тривалу війну та закритий повітряний простір, ми не можемо відновити діяльність в Україні. Щиро перепрошуємо за можливі непорозуміння, до яких могла призвести наша кампанія", – розповіли в авіакомпанії.

У Wizz Air уточнили, що усі матеріали вже вилучено з платформ.

Також здійснюється перегляд їх змісту, щоб у майбутньому забезпечити максимально чітку комунікацію та уникнути подібних ситуацій.

Зазначається, що авіакомпанія сподівається на якнайшвидше завершення війни й на те, що зможе відновити рейси й поєднати Україну з рештою Європи.

"Щоб це стало можливим, нам потрібно заздалегідь провести підготовчу роботу, залучаючи українських фахівців та підтримуючи розвиток місцевої економіки", – підкреслили в авіакомпанії.

Нагадаємо:

Напередодні, 25 березня, Wizz Air розмістила у соцмережах оголошення з інформацією начебто про підготовку до відновлення польотів в Україні та анонсувала проведення 15 квітня онлайн-заходу, що передбачає набір персоналу.

В оголошенні зазначалося, що захід буде присвячено майбутнім можливостям для пілотів та планам авіакомпанії. У формі для заповнення інформації також було сформовано запитання "Чи цікавить Вас посада в Україні?"

У лютому 2025 року керівництво міжнародного аеропорту (МА) "Бориспіль" провело в Будапешті перемовини з представниками Wizz Air щодо оперативного запуску авіаперевезень після відкриття повітряного простору. Тоді співзасновник і CEO авіакомпанії Йожеф Вараді підтверджував, що Wizz Air має чіткий і масштабний план повернення на український ринок.

Wizz Air – угорська бюджетна (лоукост) авіакомпанія. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Wizz Air була найбільшим іноземним авіаперевізником в Україні