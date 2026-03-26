"Терміни ремонту оцінити складно": зупинився один із найбільших російських НПЗ

Російський нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" зупинив усі операції після атаки українських безпілотників, що спричинила там пожежу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Завод контролюється компанією "Сургутнефтегаз" та знаходиться у Ленінградській області, нафтову інфраструктуру якої часто атакують українські дрони.

У 2024 році цей НПЗ переробив близько 17,5 млн тонн нафти (350 тис. барелів на добу), що становило 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Тоді завод виробив 2 млн тонн бензину, 7,1 млн тонн дизельного палива, 6,1 млн тонн мазуту та 600 тис. тонн бітуму.

Після атаки на підприємстві загорілися дві основні та декілька допоміжних установок. Джерела агентства кажуть, що терміни ремонту оцінити поки складно.

Нагадаємо:

У ніч на 26 березня безпілотники атакували Ленінградську область РФ, де розташований НПЗ "Киришинафтооргсінтез". Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу.

Також у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ зазнала масованої атаки безпілотників, внаслідок якої на території порту Усть-Луга виникла пожежа.

23 березня після атаки росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Ленінградську область, "пошкодження ємності з паливом" і пожежу в порту Приморська.

Внаслідок цих атак, а також захоплення танкерів та зупинки трубопроводу "Дружба", Росія втратила понад 40% експортних потужностей нафти.