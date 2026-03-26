Бренд солодощів з України роками платив жінці, яка очолила фабрику в "ДНР" – Bihus.info

Компанія "Онікс" (кондитерський бренд "Лучіано") після переїзду з окупованого Донецька ще десять років платила зарплату колишній працівниці, яка згодом очолила фабрику в окупації, перереєстровану за законами РФ.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти зазначають, що бренд "Лучіано" виник у Донецьку ще в 1990-х, а після початку війни компанія перереєструвалася на підконтрольній території та відкрила нове виробництво на Київщині.

Водночас частина працівників, які залишилися в окупованому Донецьку, продовжили роботу на потужностях, що лишилися там, використовуючи той самий бренд і назву юрособи.

Співвласник компанії Едуард Катковський заявив журналістам, що український і донецький бізнеси фактично розійшлися ще після 2016 року, хоча в реєстрах власниками тривалий час значилася його родина.

За даними журналістів, наприкінці 2022 року власники "Онікса" оформили довіреності на трьох колишніх працівниць, які залишилися в Донецьку та отримали російське громадянство.

Фото: Bihus.onfo

"Компанія десять років платила зарплату колишній співробітниці, яка спочатку отримала громадянство так званої "ДНР", а потім Росії і, в результаті, очолила фабрику "Онікса", яка залишилася в тимчасово окупованому Донецьку", - йдеться у розслідуванні.

У 2024 році ця структура отримала близько 800 млн рублів обороту, 37 млн рублів чистого прибутку і сплатила до бюджету РФ 175 млн рублів податків та зборів.

За даними журналістів, три колишні працівниці отримали заочні підозри в пособництві державі-агресору, обвинувальні акти і були оголошені в міждержавний розшук.

Також журналісти звернули увагу на фінансові документи донецького "Онікса", де серед отримувачів зарплати значилася повна тезка тодішньої директорки українського підприємства Ірини Петрановської. Сама Петрановська коментувати це відмовилася, а Катковський назвав ситуацію "дурістю".

