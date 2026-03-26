Трамп натякнув на новий крок проти Ірану – забрати його нафту

Президент США Дональд Трамп заявив, що взяття під контроль іранської нафти є "одним із варіантів" для Вашингтона.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

"Це один із варіантів, — сказав президент США. — Я не став би про це говорити, але це один із варіантів".

Він також згадав готовність Венесуели співпрацювати зі США в питанні нафтового експорту після того, як американський спецназ захопив колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро і доправив його до Нью-Йорка для суду.

Захоплення острова Харк, де на танкери завантажують 90 відсотків іранської нафти, розглядається у Вашингтоні як один із способів посилити тиск на іранський режим у разі подальшої ескалації війни.

Нагадаємо:

Дональд Трамп попередив, що США можуть "потужно знищити" іранське газове родовище Південний Парс, якщо Іран знову атакує катарські об'єкти зі скрапленого природного газу.

Іран пригрозив замінувати Ормузьку протоку та Перську затоку, якщо США почнуть операцію із захоплення іранського острова Харк.