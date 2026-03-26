Корупція, ціни і тарифи: українці назвали найактуальніші проблеми для себе і країни
Українці вважають хабарництво та корупцію у владі найбільш актуальними проблемами в країні, окрім війни.
Про це свідчить дослідження, проведене 12-18 березня Центром соціальних та маркетингових досліджень "Социс".
Цю проблему для України вважають найактуальнішою 49,3% опитаних українців (для себе - 32,2%).
На другому місці йде "збільшення цін на продукти харчування" - 33,4% (для себе - 44,2%).
Третє - високі тарифи за комунальні послуги (28,8%, для себе - 36,4%), четверте - низький рівень пенсій та соціальних виплат (28,1%, для себе - 26,7%), п'яте - низький рівень оплати праці (26,0%, для себе - 33,1%).
Під час дослідження "Социс" було опитано 1204 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Опитування проводили методом особистого інтерв'ю з використанням планшетів (СAPI). Статистична похибка вибірки становить ±2,5%.
У березні Держстат розпочинає досліджувати доходи та умови життя українців, щоб визначити рівень життя населення та рівень бідності в Україні.