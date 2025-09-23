Помощь малообеспеченным семьям: что и сколько можно получить от государства

Какие семьи государство считает малообеспеченными и какую помощь может им предоставить?

Малообеспеченной часто называют семью с небольшими доходами, однако в отечественном законодательстве есть точное определение. Официальные критерии значительно строже, чем можно было ожидать. Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на денежную помощь, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и специальные инициативы.

Какую помощь могут получить малообеспеченные семьи, кто может подать заявку и куда обращаться?

Кого считают малообеспеченной семьей

Малообеспеченная семья - это семья, которая по уважительным или независящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже, чем прожиточный минимум для семьи. Именно такое определение дает украинское законодательство.

Перевести чиновничий язык на человеческий и объяснить, кто подпадает под описанный законодателями критерий, можно с помощью цифр. Под прожиточным минимумом семьи подразумевается сумма установленных прожиточных минимумов для каждого ее члена. В 2025 году для трудоспособных лиц он составляет 3 028 грн, для ребенка в возрасте 6-18 лет - 4 283 грн, для детей до шести лет - 2 563 грн.

То есть если общие месячные доходы семьи, состоящей из одного взрослого (трудоспособного) лица и ребенка старше шести лет, составляют менее 7 311 грн, то такая семья считается малообеспеченной.

К причинам, почему семьи живут за чертой бедности, относятся инвалидность или болезнь, по которой человек не может работать, уход за маленьким ребенком или человеком с инвалидностью, беременность, потеря кормильца.

Ежемесячные выплаты

Малообеспеченные семьи могут получать ежемесячную денежную помощь. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом и реальным доходом семьи.

Однако при расчете пособия применяют не полный размер прожиточного минимума, а так называемый уровень обеспечения: для трудоспособных лиц он составляет 45% соответствующего прожиточного минимума (то есть 1 816 грн), а для детей - 145% (для ребенка старше шести лет - 4 634 грн). Таким образом, для семьи из одного взрослого и ребенка старше шести лет он составит 6 450 грн.

Для людей, которые живут, работают и учатся в горном населенном пункте (и имеют соответствующее удостоверение), прожиточный минимум на 20% больше.

Таким образом, если совокупный доход семьи составляет 6 тыс. грн, то размер государственной помощи - это разница, которой не хватает для прожиточного минимума семьи. В примере с одним взрослым и ребенком государство сможет компенсировать только 450 грн.

Где получить услугу

Подать заявку на получение выплат можно через территориальные органы Пенсионного фонда (ПФ), исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов или ЦПАУ.

Для этого нужно собрать следующие документы: заявление (пример заполненной), декларацию о доходах и имущественном состоянии (в ней нужно указать состав семьи, доходы за последние полгода, недвижимость, транспорт), паспорт, свидетельство о рождении ребенка, индивидуальный налоговый номер. Также следует приложить справку о доходах. Если речь идет о пенсии - за справкой надо обратиться в ПФ, если о зарплате - к работодателю, если о выплатах в связи с безработицей - в Центр занятости.

Если доходов нет, то об этом нужно указать в декларации. После подачи заявки эту информацию будут проверять в государственных реестрах. При наличии следует подать удостоверение участника боевых действий, справку об обучении в учреждении высшего образования, выписку из осмотра медико-социальной экспертной комиссии, медицинское заключение о необходимости ребенка в уходе, подтверждение проживания в горном регионе.

Кто не получит услугу

Не смогут получить помощь трудоспособные лица, которые не работают, не учатся и не стоят на учете в центре занятости. Также в помощи откажут, если семья скрыла доходы или имущество (например, не указала депозит); за год до подачи заявления приобрела жилье, землю, авто, ценные бумаги; если у семьи есть два авто, которым меньше 15 лет. Не получит помощь малообеспеченная семья, которая не живет в Украине.

Базовая социальная помощь

В июле 2025 года Пенсионный фонд запустил экспериментальный проект для семей с низкими доходами. В его рамках ввели новый вид базовой социальной помощи, которая сочетает несколько видов выплат. Ее могут получить в том числе малообеспеченные семьи, если они ранее получали ежемесячное пособие.

Подать заявление на получение помощи можно в сервисном центре ПФ независимо от места регистрации или онлайн через приложение "Дія". Для этого нужно обновить приложение, перейти в раздел "Помощь от государства" и оставить заявку.

Размер базовой социальной помощи считают отдельно для каждой семьи. Помощь могут назначить только после того, как семья согласится с расчетами.

Базовая социальная помощь - это разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи (100% - 4,5 тыс. грн) и среднемесячным совокупным доходом семьи. 100% приписывают уполномоченному представителю семьи (тому, кто подавал заявление), ребенку до 18 лет, людям с инвалидностью первой и второй групп. Для всех остальных ставка считается на уровне 70% (3 150 грн).

Например, есть семья с мужчиной, который подавал заявление, женой и двумя детьми. Совокупный размер базовой величины для них считают так: 4 500 грн + 3 150 грн + 4 500 грн + 4 500 грн + 4 500 грн. Итого - 16 650 грн. Если в семье работает только мужчина, который получает 10 тыс. грн, то семья сможет получить от государства разницу - 6 650 грн.

Такую выплату назначают на полгода, далее она автоматически продлевается до окончания экспериментального проекта (до июля 2027 года).

Льготы и городские программы поддержки

Кроме помощи от государства, малообеспеченные семьи могут получать льготы на местном уровне и участвовать в локальных программах.

Например, малообеспеченные киевляне могут получить материальную помощь для решения конкретных жизненных проблем. Воспользоваться услугой могут киевляне и ВПЛ со среднемесячным доходом не более двух прожиточных минимумов для людей, утративших трудоспособность (4 722 грн), на человека и те, кто попали в сложные жизненные обстоятельства (неизлечимая болезнь, смерть близкого человека, пожар).

Документами, подтверждающими затруднительные обстоятельства, могут быть медицинские справки, квитанции, свидетельство о смерти. Подать заявление можно через портал услуг или ЦПАУ. Выплату можно получить раз в год, ее размер - от 500 грн до 10 тыс. грн.

Программа поддержки малообеспеченных людей есть в Одессе. Там предоставляют социальные услуги уязвимым слоям населения. Один из пунктов касается оказания помощи детям с инвалидностью из малообеспеченных семей в размере 7 тыс. грн.