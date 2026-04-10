Надходження військового збору зросли на понад чверть: які регіони лідирують за сплатою

У січні-березні надходження військового збору до бюджету становили 43,5 млрд грн, що на 27,5% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

За даними ДПС, лідери за обсягами надходжень:

- місто Київ – 14,2 млрд грн;

- Дніпропетровська область – 4,6 млрд грн;

- Львівська область – 3,4 млрд грн;

- Харківська область – 2,8 млрд грн.

7 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни.

За січень-лютий до бюджету надійшло 28,6 млрд грн військового збору від 1,6 млн платників. Це на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.