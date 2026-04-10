Уряд досі планує підвищити зарплати військовим: проєкт покажуть "за пару тижнів"
Уряд не відмовився від планів підвищення зарплати для військовослужбовців у нових контрактах, які опублікують за кілька тижнів.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Міноборони провело аудит заробітних плат і працює над тим, щоб запровадити вже в цьому році контрактну форму. Ми проговорили з міністром оборони контракти, які будуть формуватися.
Думаю, на загал ми зможемо вийти за пару тижнів", – сказала вона.
Також прем'єрка додала, що ці контракти дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату залежно від того, на якій посаді і яку функцію виконує той чи інший військовослужбовець.
Нагадаємо:
У листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський анонсував, що базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн на місяць.
У грудні він повідомив, що збільшення виплат військовим залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна залучить. Таке рішення потребувало 45-50 млрд дол.