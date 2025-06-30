Перехід на 230 вольтів, вступна кампанія та платний проїзд для школярів: що зміниться з 1 липня в Україні

З 1 липня для українців відбудеться низка змін. Зокрема від 1 числа в Україні в рамках євроінтеграції зміняться стандарти напруги в мережі. Також Україна отримає перший газ по Трансбалканському коридору.

ЕП розповідає детальніше про те, що зміниться в Україні з 1 липня 2025 року.

Зміна стандарту напруги

З 1 липня в Україні змінюється стандарт напруги в електромережі – замість звичних 220 вольтів буде 230. Насамперед споживачі не відчують цього переходу. Для них він станеться "автоматично".

Важливо, що зміна рівня напруги не несе загрози для побутових електроприладів, адже більшість електроприладів – імпортовані з ЄС, а європейські країни вже і так мають стандарт напруги 230 В чи більше. Це можна перевірити на самій техніці, на сайті виробника, на зарядці тощо.

Крім цього, перехід на новий стандарт напруги не вплине на суми у платіжках за світло, адже кошти нараховуються за спожиту електроенергію, а напруга – це тиск в системі, а не кількість електрики.

Детальніше про те, чи вплине новий стандарт напруги на роботу приладів, читайте у матеріалі ЕП: "230 у розетці: що зміниться з переходом України на новий вольтаж".

Перший газ по Трансбалканському коридору

У липні Україна отримає перший газ по Трансбалканському коридору. У кінці червня відбувся перший успішний аукціон на постачання газу з Греції через Болгарію, Румунію та Молдову до України.

Щоправда, поки попит на цей маршрут виявився невисоким. Було виставлено обсяг у 3 млн кубів на добу або 90 млн кубів на місяць. Продано – лише 0,163 млн кубів, що менше за 5 млн кубів на місяць.

Детальніше про те, для чого Україна запускає новий маршрут через Трансбалканський коридор, чи допоможе він уникнути дефіциту взимку і де знайти гроші на імпорт блакитного палива, читайте у матеріалі ЕП: "В Україні можливий дефіцит газу. Чи допоможе запуск Трансбалканського коридору?".

Зміна умов відправлень від "Укрпошти"

"Укрпошта" оновила умови приймання відправлень із післяплатою для фізичних осіб. З 1 липня запроваджуються нові ліміти на грошові операції у відділеннях.

З 1 липня ліміти на виплату готівки у відділенні фізособам будуть такими:

максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 100 тис. грн;

максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 10 шт.

Водночас ліміти на післяплату для фізосіб із виплатою на банківську картку не зміняться:

максимальна сума платіжних операцій на день – 29 999 грн;

кількість платіжних операцій упродовж одного дня – до 50 шт.;

максимальна сума платіжних операцій на місяць – 250 тис. грн;

кількість платіжних операцій упродовж одного місяця – до 500 шт.

В "Укрпошті" кажуть, що таких лімітів вдосталь будь-кому, хто не веде підприємницької діяльності.

Платний проїзд для школярів Києва

Із 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним. Однак, діятиме 75% знижка на проїзні.

Придбати пільгові проїзні можна:

через застосунок "Київ Цифровий";

термінал самообслуговування.

Купити проїзний без обмеження поїздок на місяць можна за 325 грн.

Поповнити учнівський можна в касах КП "Київський метрополітен" ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"), через сайт КП "ГІОЦ" або в додатку EasyPay.

На учнівський квиток можна придбати одноразові поїздки, утім у такому випадку "учнівська" знижка не застосовується.

Також із 1 липня до 31 серпня за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів міста.

Дорожчі пластикові транспортні картки у Києві

Ще однією зміною для столиці стане здорожчання вартості транспортних карток. Так, з 1 липня звичайна "синя" картка коштуватиме 96 грн, а пластиковий учнівський – 120 грн.

У КМДА зазначали, що різниця в цінах пов’язана з особливостями виробництва: сині карти виготовляють великим тиражом, тоді як учнівські – індивідуально, з персоніфікацією кожної карти, що впливає на собівартість.

Картки, які кияни купили раніше, лишаються актуальними та доступними для поповнення і використання у транспорті, вартість поїздок також не змінюється.

Початок вступної кампанії

Вступна кампанія-2025 починається з 1 липня. Саме з цього дня для абітурієнтів відкривається реєстрація в електронному кабінеті вступника. Прийом заяв про вступ стартує 19 липня і триватиме до 1 серпня.

У вступників є два місяці, щоб обрати бажану спеціальність. Часто одним з критеріїв вибору майбутньої професії стає вартість навчання, адже якщо пройти "на бюджет" не вдасться, потрібно розуміти, чи вистачить грошей на контракт.

Скільки коштує навчання в найпопулярніших університетах України у 2025 році і як змінювалися ціни, читайте у матеріалі ЕП: "Вартість навчання в українських університетах суттєво зросла. Які ціни?".

Нові виплати для сімей з низькими доходами

Пенсійний фонд у липні запускає експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами. В рамках цього проєкту запроваджують новий вид базової соціальної допомоги, яка поєднує кілька видів виплат в одну. Триватиме він два роки – до 1 липня 2027-го.

З 1 липня отримати таку виплату зможуть сім’ї, які на дату звернення є отримувачами допомоги:

малозабезпеченим сім’ям;

на дітей одиноким матерям;

на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Розмір базової величини для розрахунку становить 4,5 тис. грн (100%).

З 1 жовтня до проєкту зможуть долучитися й інші сім’ї, обставини яких відповідають встановленим вимогам та критеріям.

Крім цього, з 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд.

Для отримувачів соціальних виплат із нововведенням нічого не змінюється, зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплати та має відповідне право, отримуватимуть їх і надалі.

Завдяки передачі повноважень з адміністрування виплат ПФУ збільшується кількість місць для звернення: крім ЦНАПів та працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру Фонду.

Розширення програми "Доступні ліки"

З 1 липня 2025 року всі аптеки в Україні мають приєднатися до програми Доступні ліки, інакше втратять ліцензії.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що з липня всі аптеки зобов’язані укласти відповідний договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

На практиці це означає, що тепер отримати ліки безоплатно чи з частковою доплатою за цією програмою можна буде в будь-якій аптеці. Раніше в обовʼязковому порядку до програми були приєднані лише аптеки, розміщені в лікарнях.

Знайти найближчу з договором із НСЗУ можна за посиланням на сайті. Ліки можна отримати за е-рецептом без прив'язки до місцевості.