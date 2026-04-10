Майже 10 мільйонів українців із вразливих категорій вже отримали 1500 гривень

В Україні від 1 квітня тривають виплати цільових 1500 грн для вразливих категорій – пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім'ї, одинокі матері.

Про це поінформувала очільниця уряду Юлія Свириденко.

Зокрема, за її словами, Пенсійний фонд України вже здійснив виплати для 9,7 млн пенсіонерів: для 8 млн з них кошти надійшли на банківські рахунки, для 1,7 млн надходять через "Укрпошту".

Свириденко зазначила, що виплати ще для 1,6 млн отримувачів соціальних допомог будуть профінансовані до кінця тижня. Для всіх отримувачів виплати надійдуть до кінця квітня.

Загалом виплату отримають 13 млн людей, повідомила вона.

Кошти надійдуть один раз протягом квітня на рахунки в банках або через "Укрпошту". Додаткових заяв чи звернень не потрібно.

Якщо ви отримуєте пенсію чи соціальну допомогу через "Укрпошту" — кошти принесе листоноша або їх видадуть у відділенні разом із основними виплатами. Писати заяви чи оформлювати через "Дію" НЕ потрібно. Виплата нараховується автоматично.